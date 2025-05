Beatyfikacja ks. Stanisława Streicha w sobotę w Poznaniu: Świadek wiary

Wyoszony na ołtarze kapłan zginął za wiarę z rąk działacza komunistycznego w 1938 roku. „Dziś potrzebujemy świadków wiary. Ksiądz Stanisław Streich był takim świadkiem, który właśnie zostaje beatyfikowany” – powiedział abp Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, zapraszając wszystkich wiernych i osób życzliwych Kościołowi do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu w Poznaniu.

Wojciech Rogacin

Uroczystość beatyfikacyjna Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha rozpocznie się w sobotę 24 maja o godz. 11 na placu katedralnym w Poznaniu. Mszy św. będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Zastrzelony podczas Mszy św. dla dzieci

Ks. Stanisław Streich został zamordowany z pobudek religijnych 27 lutego 1938 r. podczas Mszy św. dla dzieci w kościele parafialnym w Luboniu k. Poznania. Według świadków zdarzenia po oddaniu kilku strzałów w twarz i w plecy zabójca krzyczał z ambony: „Niech żyje komunizm!”. Pogrzeb księdza stał się manifestacją uczuć religijnych kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wielkopolski.

"Na co się poświęciłem, to muszę wykonać"

Grób ks. Streicha był odtąd otaczany kultem, a od 2017 r. toczył się rozpoczęty z inicjatywy abp. Stanisława Gądeckiego proces beatyfikacyjny. Jego postulatorem był ks. Wojciech Müller.

W rozmowie z o. Stanisławem Tasiemskim, publikowanej przez Vatican News, ksiądz Müller podkreślił, że już na wiele tygodni przed śmiercią ksiądz Streich dostawał pogróżki, w kościele wybijano szyby, pobito stróża nocnego kościoła. A tydzień przed śmiercią jego zabójca, działacz komunistyczny Wawrzyniec Nowak, podszedł do konfesjonału i powiedział księdzu, że go zabije. Przeciwnikom Kościoła nie podobało się, że ks. Streich porwał za sobą parafian, zbudował kościół, że był powszechnie lubiany. Sam ksiądz być może spodziewał się najgorszego. Zachowała się jego wypowiedź, w której stwierdza: „Na co się poświęciłem, to muszę wykonać”.

Msza św. beatyfikacyjna w sobotę o 11.00

Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, Mszy św. beatyfikacyjnej w najbliższą sobotę będzie przewodniczyć kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Koncelebrować będą m.in. metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński i jego poprzednik abp Stanisław Gądecki, a także kard. Stanisław Dziwisz; abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; abp Wojciech Polak, prymas Polski; abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; abp Adam Szal, metropolita przemyski; bp Damian Bryl, biskup kaliski; biskup sosnowiecki Artur Ważny; poznańscy biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Jan Glapiak oraz biskup pomocniczy senior Zdzisław Fortuniak.

Uroczystość będzie transmitowana przez TVP3, Telewizję TRWAM, Radio Maryja i Radio Emaus.

Męczennik za wiarę

Na placu przed poznańską katedrą, podczas beatyfikacji zostanie odsłonięta reprodukcja obrazu beatyfikacyjnego autorstwa Andrzeja Karpińskiego, a uczestnicy uroczystości otrzymają obrazki z modlitwą dziękczynną za beatyfikację. Obraz po uroczystości będzie zawieszony przy sarkofagu błogosławionego w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu. Kapłan został na nim przedstawiony z palmą męczeństwa – znakiem rozpoznawczym męczenników za wiarę.

W ramach przygotowania do beatyfikacji w archidiecezji poznańskiej odmawiana jest trwająca 9 miesięcy nowenna, która rozpoczęła się w pierwszy czwartek października 2024 roku.

Za stroną episkopat.pl publikujemy Dekret o męczeństwie ks. Stanisława Streicha:

DEKRET O MĘCZEŃSTWIE

„Chcę być święty dla chwały Bożej i zbawienia swej duszy” (Stanisław Kostka Streich)

Sługa Boży Stanisław Kostka Streich urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Franciszek Streich oraz Władysława Birzyńska. Został ochrzczony w kościele parafialnym w Bydgoszczy. Od rodziców otrzymał staranne wychowanie religijne i patriotyczne. Miał dwóch braci: Kazimierza i Czesława.

Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum humanistycznego.

W 1920 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne, które kontynuował następnie w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Dnia 6 czerwca 1925 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Kostki Łukomskiego.

Pierwsze lata kapłańskiej posługi ks. Streicha związane były z Poznaniem, gdzie studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie, był kapelanem Sióstr Urszulanek, uczył religii w Szkole Handlowej i był wikariuszem w trzech parafiach: pw. św. Floriana i Najświętszego Serca Jezusa, pw. Bożego Ciała i pw. św. Marcina. Był także nauczycielem religii w państwowym seminarium nauczycielskim w Koźminie.

W 1933 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Barbary w Żabikowie. Od samego początku podejmował starania o wzniesienie w okolicy nowego kościoła – we wsi Luboń. W 1935 roku powstała nowa parafia pw. św. Jana Bosko, wyodrębniona z parafii żabikowskiej, a ks. Streich został jej proboszczem 1 października 1935 roku. Od razu dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił. Otwarty na innych, zwłaszcza ubogich, niósł im pomoc i pociechę, czerpiąc siłę ze sprawowanych sakramentów świętych.

Troska kapłana o robotników była źle postrzegana przez komunistów, którzy uważali Kościół i jego przedstawicieli za winnych ucisku i podporządkowania klas ubogich.

Dnia 27 lutego 1938 roku o godz. 10.00 ks. Stanisław rozpoczął celebrację Mszy Świętej. Kiedy skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie, niepodziewanie z tłumu pewien człowiek strzelił dwukrotnie do Sługi Bożego, mierząc w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później okazało, był tym śmiertelnym. Druga kula trafiła w podniesiony Ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył. Po kilku sekundach zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały w plecy ks. Streicha. Zabójstwo Sługi Bożego stanowiło zatem ostrzeżenie także dla innych duchownych.

Dnia 3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, któremu przewodniczył bp Walenty Dymek. W uroczystościach wzięło udział około 20 tysięcy osób. Także z Bydgoszczy, rodzinnego miasta zmarłego, przybyły liczne delegacje tamtejszych stowarzyszeń i organizacji. Sława męczeństwa ks. Streicha trwała przez lata, choć w sposób ukryty, ze względu na okoliczności reżimu komunistycznego, i przetrwała do dzisiaj, w połączeniu z fama signorum [opinią znaków, szczególnych łask].

Dochodzenie diecezjalne przeprowadzono w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu w latach 2017–2019. Ważność akt procesowych została uznana przez tąż Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych dekretem z dnia 20 czerwca 2020 roku. Po przygotowaniu Positio, dokument ten został przedstawiony na posiedzeniu konsultorów spraw historycznych w dniu 22 lutego 2022 roku, oraz podczas specjalnego posiedzenia (Congresso Peculiare) teologów konsultorów w dniu 21 listopada 2023 roku – oba posiedzenia zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Ojcowie Kardynałowie i Biskupi, zgromadzeni na Sesji Zwyczajnej w dniu 23 maja 2024 roku, uznali, że wspomniany Sługa Boży zmarł z powodu swojej wierności Chrystusowi i Kościołowi.

Niżej podpisany Kardynał Prefekt przekazał zatem wszystkie te informacje Ojcu Świętemu Franciszkowi. Jego Świątobliwość, przyjmując i zatwierdzając wnioski Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, ogłosił dziś: Potwierdza się męczeństwo i przyczynę, która spowodowała męczeństwo Sługi Bożego Stanisława Kostki Streicha, Kapłana diecezjalnego.

Ojciec Święty zarządził następnie, aby niniejszy dekret został opublikowany i włączony do akt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

W Rzymie, 23 maja 2024 roku

Marcello kard. Semeraro

Prefekt

Fabio Fabene, Arcybiskup tytularny Montefiascone

Sekretarz