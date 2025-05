Abp Zbigniew Zieliński kanonicznie objął archidiecezję poznańską

Arcybiskup Zbigniew Zieliński uroczyście rozpoczął posługę jako metropolita poznański. Dziś odbył się Ingres do katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. W homilii podczas uroczystej Mszy świętej nowy metropolita podkreślał znaczenie jedności, wskazywał na dziedzictwo wiary oraz wyzwania stojące przed Kościołem.

Tomasz Zielenkiewicz

„Rozpoczynając posługę w kościele poznańskim, wdzięczny jestem każdemu za jednoczący dar Eucharystii” – mówił abp Zieliński, nawiązując do zawołania biskupiego „Ut unum sint — aby byli jedno”. Podkreślił, że „w czasach, w których dialektyka w postaci różnorakiej walki daje o sobie znać ze zdwojoną mocą”, Kościół musi być „znakiem jedności w wierze”.

Nawiązania do papieskiego nauczania

Hierarcha przywołał słowa św. Jana Pawła II z wizyty w Gdańsku: „Jedni drugich brzemiona noście, nie jedni przeciw drugim, ale jedni z drugimi”. Podkreślił też aktualność apelu papieża Polaka: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. „Wielu trapi obawa, że jeśli pozwolimy Chrystusowi wejść do naszego wnętrza, to On może nam coś zabrać. Tymczasem kto wpuszcza Chrystusa, nie traci nic. Absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i bezcennym” – kontynuował, cytując jednocześnie Benedykta XVI: „Chrystus niczego nie zabiera, a daje wszystko”.

Misja Kościoła i rola biskupa

Abp Zieliński wskazał, że zadaniem biskupa jest „służyć braciom i być znakiem jedności”, a wspólnota wiernych powinna czerpać z daru głoszenia Ewangelii. Nawiązał do 1. Listu św. Pawła do Koryntian, przypominając: „Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”.

„Historia uczy, że nigdy nie brakowało tych, którzy są zainteresowani niszczeniem świątyni, wspólnoty. Taki walczy już nie tylko z ludźmi, lecz podejmuje walkę z Gospodarzem świątyni” – przestrzegał, wzywając do budowania życia na fundamencie Ewangelii.

Dziedzictwo archidiecezji poznańskiej

W homilii nie zabrakło odniesień do historii diecezji, sięgającej X wieku. Abp Zieliński wspomniał pierwszego biskupa Polski, Jordana, oraz poznańskich męczenników, m.in. bł. Natalię Tułasiewicz i ks. Stanisława Streicha. Wymienił także zasłużonych poprzedników, w tym abp. Stanisława Gądeckiego, i podziękował za „otwartość, z którą mnie przyjęli”.

Apel o współpracę

Nowy metropolita zwrócił się do wszystkich stanów kościelnych i świeckich: „Kieruję zaproszenie do tych, którzy są wobec Kościoła zdystansowani, albo mogli przez jego ludzi zostać zgorszeni, a nawet doświadczyć bólu i cierpienia”. Podkreślił, że archidiecezja poznańska jest „bogata wiarą, historią i ludźmi”, wymieniając m.in. działalność Caritas, szkoły katolickie i duszpasterstwa akademickie.

Nowe zadania metropolity

„Staję przed wami, pełen dobrej woli, ale i bojaźni wobec stojących przede mną zadań. (…) Proszę o przyjęcie mnie do swojego grona” – zakończył abp Zieliński, zawierzając archidiecezję opiece św. Józefa, patrona swojej nominacji. Uroczystości towarzyszyły modlitwy za wstawiennictwem patronów Poznania – św. Piotra, Pawła i św. Stanisława.

Bulla papieska

W czasie ingresu w katedrze odczytano bullę papieża Franciszka. To dokument informujący o mianowaniu nowego arcybiskupa. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi oraz dotychczasowy arcybiskup poznański przekazali nowemu arcybiskupowi pastorał z 1946 z czasów biskupa Walentego Dymka. Jest na nim herb Poznania. W ingresie uczestniczyli biskupi z całej Polski, a także przedstawiciele władz: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i marszałek województwa Marek Woźniak. Z parlamentarzystów obecni byli między innymi poseł Bartłomiej Wróblewski i senator Jan Filip Libicki.

Reakcje wiernych

Na ingres nowego arcybiskupa poznańskiego przyjechali wierni z jego rodzinnych stron. W rozmowie z reporterem Radia Poznań mówili: „Nowy zwierzchnik Kościoła w Poznaniu pochodzi z Gdańska. To nasz parafianin. Urodził się w naszej parafii Brętowo. Od czasów ministrantury znamy księdza Zbyszka. Odwiedza naszą parafię, był u nas niedawno na święta wielkanocne. Pamięta o nas, a my teraz pamiętamy o nim” – mówili wierni z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku. „Ksiądz Zbigniew Zieliński to mój kolega szkolny, starszy o cztery lata. Ukończył jedną z najstarszych szkół w Polsce. Z jego klasy aż czterech uczniów zostało księżmi” – wspominał inny mieszkaniec Gdańska.

