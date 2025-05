2025.05.31 Msza św. Bazylice Matki Bożej Większej z udziałem pielgrzymów z Polski (ks. Marek Weresa)

Abp Śmigiel w Rzymie: Maryja pokazuje, jak wychwalać Boga przez codzienne czyny

Matko Boża zapraszamy Cię do naszego życia, do naszych domów. Przyjdź i zbliż nas do Jezusa, otwórz nasze serca na słowo Boga. Módl się za nami, opiekuj się naszymi rodzinami i domostwami! Spraw także, abyśmy tak jak Ty, potrafili wielbić Boga w słowach i potwierdzać to czynami miłości! – modlił się abp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. dla polskich pielgrzymów, która była sprawowana w sobotę, 31 maja w Bazylice Matki Bożej Większej. Do Rzymu na Jubileusz rodzin przybyło ok. 700 osób z Polski.

ks. Marek Weresa – Watykan Na wzór pokornej Służebnicy Abp Wiesław Śmigiel, nawiązując do odczytanej Ewangelii i hymnu Magnificat, wskazał, że Maryja potrafi rozpoznać wielkość Pana Boga i w Swoich słowach ją podziwia, wychwala. Ona ukazuje Boga światu i głosi Jego chwałę. Na takim tle, hierarcha zauważył, że w życiu nie zawsze są takie nasze słowa wobec Boga Ojca. Gdy nosimy w sobie niewłaściwy obraz Stwórcy albo gdy na Niego projektujemy nasze lęki, winy to dochodzi do odwrócenia „porządku spraw" i to nie Bóg nas stwarza, ale my, i to bożka, według naszej miary czy słabości. Maryja jest tą, która pokazuje właściwy kierunek patrzenia na Boga, który jest wielki. „Ponadto Ona w patrzeniu na Boga jest pokorna, gdyż zdaje sobie sprawę ze swojej małości i jest uniżona, a jednocześnie jest odważna, ponieważ zaufała, że dzięki Bogu może dokonać wielkich rzeczy" - powiedział metropolita szczecińsko-kamieński. Dialog potrzebuje wysłuchania Hierarcha w homilii zwrócił także uwagę, że Matka Boża uczy nas, poza modlitwą, także słuchania. W codzienności dostrzegamy wartość słuchania i wyrażania swoich myśli. „Słuchać trzeba najpierw rodziców, starszych, dziadków, nauczycieli, duchownych i autorytetów. Słuchać trzeba siebie w małżeństwie i rodzinie" - wskazał. Jednocześnie abp Śmigiel zauważył, że prawdziwe „słuchanie wcale nie jest łatwe". A jest to przecież podstawa „zgodnego społeczeństwa, zdrowej i szczęśliwej rodziny, w której każdy zna swoje miejsce". Hierarcha dodał, że dziś stajemy wobec problemu. Bowiem „słowo dialog jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale prawdziwej komunikacji międzyludzkiej jest coraz mniej. Słuchanie wymaga pokory, uwagi i cierpliwości".