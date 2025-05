Abp Polak: Ochrona dzieci i młodzieży, to sprawa całego Kościoła

Przede wszystkim jestem wdzięczny każdej z osób, która przyjeżdża na te spotkania mające charakter szkoleniowy. Podnoszą zatem kwalifikacje w pracy z osobami skrzywdzonymi – czy to małoletnimi, czy dorosłymi bezbronnymi – powiedział abp Wojciech Polak podczas ogólnopolskiego szkolenia zespołów ds. ochrony dzieci i młodzieży, które odbyło się na Górze Świętej Anny.

Vatican News

Prymas Polski, który jest delegatem Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży wyraził zadowolenie ze spotkania zespołów ochrony dzieci i młodzieży. „Jest to okazja do wymiany doświadczeń, do podzielenia się dobrymi praktykami. To jest bezcenne. Trudno to uczynić poprzez media, czy jakąś inną formę. Najlepszą jest forma osobistego spotkania” – mówi abp Polak.

Ważne, że za systemem stoją ludzie

Dodaje, że dotychczas poszczególne zespoły spotykały się osobno. Tym razem delegaci, osoby odpowiedzialne za prewencję, osoby pracujące z oskarżonymi, kuratorzy, osób skrzywdzonych spotkali się razem. „Zależy nam aby na tym etapie – po przejściu pewnej drogi systemu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce – nastąpiła bliższa współpraca wszystkich pracujących w tym systemie ochrony” – mówi Prymas.

Na pytanie, na jakim etapie funkcjonowania jest system ochrony nieletnich w polskim Kościele ks. Prymas odpowiada, że wartościowe jest to, iż „nie stworzyliśmy wyłącznie samego systemu, ale że za tym systemem stoi duża liczba osób – kompetentnych, wykształconych na studiach w Centrum Ochrony Dziecka na Uniwersytecie Ignatianum. Właśnie w ten sposób przygotowani współpracują i potrafią w sposób kompetentny wychodzić do osób skrzywdzonych i pomagać im w przeżywaniu tej trudnej dla nich sytuacji, być blisko i towarzyszyć” – wyjaśnia abp Polak.

Dodaje, że stworzona została cała sieć osób zajmujących się ofiarami począwszy od przyjęcia zgłoszenia o skrzywdzeniu, poprzez towarzyszenie osobom skrzywdzonym, po programy prewencyjne i działalność profilaktyczną bardzo mocno ustrukturyzowaną.

Podnoszenie kompetencji i nowe wyzwania

„Myślę, że fakt, że jako Kościół w Polsce mogliśmy bardzo szybko przygotować standardy ochrony dzieci i młodzieży dla naszych jednostek – od parafii poczynając po grupy, wspólnoty, czy domy pomocy kończąc – był możliwy dzięki temu, że przez lata pracowaliśmy nad ochroną dzieci i młodzieży, podnosząc nasze kompetencje, widząc priorytety czy punkty ciężkości” – dodaje abp. Polak.

„Oczywiście, że daleko do samozadowolenia, ponieważ nie zawsze nasza odpowiedź jest dobra, nie zawsze w pełni profesjonalna. Nie zawsze przede wszystkim nasza odpowiedź jest otwarta na krzywdę i cierpienie. Nieraz trochę chowamy się za prawo, mniej mamy zdolność do wychodzenia do osób skrzywdzonych” – przyznaje Prymas.

Dodaje, że dzisiaj wyzwaniem jest współpraca ze skrzywdzonymi, zapraszanie ich do budowania razem systemu ochrony dzieci i młodzieży.

To sprawa całego Kościoła w Polsce

Prymas wyraził zadowolenie, że coraz więcej osób świeckich pracuje w tym systemie ochrony.

„Nie da się chronić dzieci i młodzieży mówiąc, że to jest tylko sprawa duchownych. To jest sprawa całego Kościoła. To są przestępstwa często osób duchownych, ale to jest sprawa całego Kościoła” – podkreśla ks. Prymas. Współpracując ze świeckimi, z siostrami zakonnymi po specjalistycznych studiach świadczy się, że to wspólnota Kościoła daje odpowiedź na dramat wykorzystania osób małoletnich i osób dorosłych bezbronnych, że nie jest to domena jednostek bardziej zaangażowanych.

Wspólnie ze Stolicą Apostolską

W spotkaniu zespołów na Górze Św. Anny wziął udział bp Luis Manuel Alí Herrera, sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, a także dr Ewa Kusz, członkini tejże komisji, która przedstawiła efekty prac w papieskiej komisji nad standardami ochrony dzieci i młodzieży. „To były kierunkowe wskazania. My jako Kościół w Polsce otworzyliśmy się też na to, aby prowadzić działalność pilotażową, mieć wkład w tworzenie wskazań, żeby swoją opinię wyrażać, na co Stolica Apostolska bardzo liczy. Temu służyły też szkolenia biskupów, osób z systemu, osób zakonnych” – informuje abp Polak.

Ogólnopolskie szkolenie zespołów ds. ochrony dzieci i młodzieży

Dodaje, że informacja od przedstawicieli Papieskiej Komisji nie tylko wskazuje, jakie są priorytety pracy papieskiej komisji, ale także jest wskazaniem, że „te standardy nas zobowiązują, by nasze krajowe wytyczne będziemy w świetle tych standardów reformować, dostosowywać do wyzwań czasu.”