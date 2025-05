100-lecie kanonizacji św. Teresy z Lisieux: światło dla świata bez Boga

Leon XIV jeszcze nie wspomniał wprost o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, ale już w pierwszym przemówieniu do kardynałów wskazał na to, co jest istotą małej drogi, na potrzebę umniejszania się w służbie Bogu i braciom. Dziś w 100. rocznicę kanonizacji francuskiej karmelitanki wskazuje na to rektor sanktuarium w Lisieux.

Krzysztof Bronk i Xavier Sartre - Watykan

Trudno zrozumieć, skąd jej popularność

Ks. Emmanuel Schwab przyznaje, że do dziś trudno jest zrozumieć, skąd się wzięła fascynacja św. Teresą i czemu należy przypisywać tak gwałtowne rozprzestrzenienie się jej kultu na początku ubiegłego wieku. Niektórzy próbowali to wiązać z trudnymi warunkami I wojny światowej, bo żołnierzom rozdawano jej obrazki i relikwie, jednak karmelitanka z Lisieux podbiła serca wierzących jeszcze przed wybuchem wojny.

Większość z nas to ludzie mali, jak Teresa

Zdaniem rektora sanktuarium niesłabnąca popularność św. Teresy wynika raczej stąd, że w jej słowach ludzie rozpoznają swą własną kondycję, uświadamiają sobie własną małość i z ufnością zdają się na dobroć Boga. Ponieważ zdecydowana większość z nas to ludzie zwyczajni i prości, po prostu mali, którzy nie mają przerośniętego ego i nie uważają się za centrum świata.

Uczy ufności dziecka

Ks. Schwab zauważa, że postać św. Teresy jest silnym wyzwaniem dla ludzi cywilizacji zachodniej, którzy mają upodobanie do systemów, chcą wiedzieć co trzeba robić, podobnie jak bogaty młodzieniec z Ewangelii. Teresa tymczasem, nie mówi o tym, co my mamy robić, ale uczy nas dostrzegać, co dla nas robi Bóg i reagować na to działanie. Jest świadoma ogromnej dysproporcji między wielkością Stwórcy i małością człowieka, ale odpowiada na to ufnością. W odniesieniu do Boga uczy nas tych najprostszych gestów, na wzór małego dziecka, które z ufnością wyciąga ręce do ojca.

Teresa w świecie, który zapomniał o Bogu

Rektor francuskiego sanktuarium podkreśla, że postawa św. Teresy jest szczególnie ważna w dzisiejszym świecie, w kontekście aktualnych konfliktów i niepewności. „Nie wiemy, co przyniesie jutro, a świat zapomniał o Bogu. W każdym razie nasz zachodni świat bardzo zapomniał o Bogu, a Teresa uczy nas dostrzegać, że Bóg jest niezwykle obecny w naszym życiu i bardzo nas kocha, otacza nas wielką dobrocią i miłosierdziem”.