W przyszłym tygodniu Jubileusz Nastolatków: zgłosiło się już 80 tys. osób

Już za tydzień Jubileusz Nastolatków. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Roku Świętego. Swój udział potwierdziło ponad 80 tys. młodych osób z całego świata, wciąż jednak napływają nowe zgłoszenia. Kulminacyjnym punktem jubileuszu będzie kanonizacja Carla Acutisa.

Krzysztof Bronk - Watykan

Jubileusz Nastolatków rozpocznie się w piątek 25 kwietnia. Przez cały pierwszy dzień młodzież szkolna będzie pielgrzymować do drzwi świętych. Będą też mieć możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi we wszystkich kościołach jubileuszowych Wiecznego Miasta. Wieczorem przed kościołem świętych apostołów Piotra i Pawła w dzielnicy EUR przygotowano dla nich nabożeństwo Via Lucis – Droga Światła, poświęcone rozważaniu ewangelicznych wydarzeń, które miały miejsce po zmartwychwstaniu Chrystusa.

Pielgrzymki do Drzwi Świętych będą się odbywać również w sobotę 26 kwietnia. Jednocześnie na różnych placach Rzymu zorganizowane zostaną dla nastolatków koncerty i spotkania tematyczne. Sobotni program Jubileuszu Młodzieży Szkolnej zakończy koncert na Circo Massimo.

Zwieńczeniem Jubileuszu Młodzieży Szkolnej będzie Msza na Placu św. Piotra w niedzielę 27 kwietnia. Uczestnicy tej liturgii będą świadkami kanonizacji swego rówieśnika bł. Carla Acutisa, który zmarł w 2006 r. w wieku 15 lat.