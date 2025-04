Katedra Notre Dame w Paryżu (ANSA)

W Paryżu zwołano sobór prowincjalny, tematem liczne nawrócenia

Biskupi ośmiu diecezji należących do regionu paryskiego Ile-de France zwołali sobór partykularny. Jest on odpowiedzią na bezprecedensowy wzrost liczby chrztów dorosłych. „To dla nas źródło radości, ale też zobowiązanie” – pisze abp Laurent Ulrich w liście do wiernych. Chodzi o to, by zrozumieć, jakimi drogami neofici dotarli do Kościoła oraz jak lepiej zaangażować ich w życie diecezji. „Co powinniśmy zrobić, aby znaleźli wśród nas środki do wzrastania w wierze?” – pyta metropolita Paryża.

Krzysztof Bronk - Watykan Sobory prowincjalne mają w Kościele długą tradycję. Powrót do tej praktyki postulował niedawny Synod o synodalności. Sobór regionu paryskiego rozpocznie się za rok w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zakończy się latem 2027 r. Jego temat to: „Katechumeni i neofici, nowe perspektywy dla życia naszego Kościoła w naszych diecezjach". Duży i żywiołowy napływ katechumenów, młodzieży i dorosłych, który są coraz bardziej zainteresowani nawróceniem do Chrystusa powinien zwrócić uwagę wszystkich członków Kościoła i obudzić ich zaangażowanie – napisał abp Ulrich. Przewiduje się, że już niebawem mianowany zostanie sekretarz generalny soboru oraz zespół, który przygotuje obrady. Zaangażowane zostaną wszystkie parafie, a także sami neofici. Przypuszcza się, że odbędzie się od trzech do czterech zgromadzeń soborowych, a latem 2027 r. zostanie ogłoszony dokument końcowy.

