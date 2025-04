Papież Franciszek przed śmiercią wyraził bliskość z uczestnikami pogrzebu bp. Turzyńskiego

Dziękujemy Bogu za dar osobistego życia oraz kapłańskiej, apostolskiej służby Księdza Biskupa Piotra jako świadka wiary Kościoła, który jest Matką – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w homilii Mszy Świętej pogrzebowej śp. bp. Piotra Turzyńskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej, który odszedł do Pana 14 kwietnia br. Eucharystii przewodniczył ordynariusz radomski bp Marek Solarczyk.

W trakcie uroczystości odczytano telegram sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina. W liście skierowanym do ordynariusza radomskiego bp. Marka Solarczyka z 16 kwietnia kardynał podkreślił, że Jego Świątobliwość został powiadomiony o śmierci bp. Piotra Turzyńskiego, tytularnego biskupa Usula, biskupa pomocniczego diecezji radomskiej i przekazuje bp. Solarczykowi, rodzinie zmarłego oraz wszystkim wiernym Kościoła radomskiego „wyrazy ojcowskiej bliskości”.

„Chrześcijańska nadzieja polega na tym, że w obliczu śmierci, gdzie wszystko wydaje się kończyć, otrzymujemy pewność, że dzięki Chrystusowi, dzięki Jego łasce przekazanej nam w chrzcie, życie zmienia się, ale się nie kończy. W Zmartwychwstałym Chrystusie otrzymuje dar nowego życia, które burzy mur śmierci, czyniąc niej przejście do wieczności” – podkreślił abp Depo cytując bullę Spes non confundit, ogłaszającą Rok Jubileuszowy 2025.

Uroczystości pogrzebowe bp. Piotra Turzyńskiego ((Centrum Polonijne KUL))

Metropolita częstochowski zauważył, że przejście do Ojca Papieża Franciszka jak i bp. Piotra Turzyńskiego „stały się dla nas wielką lekcją realizmu wiary”. „Wiara bowiem nie jest jakiś stanem posiadania, raz na zawsze, ale jest tajemnicą spotkań z żyjącym we wspólnocie Kościoła Chrystusem, gdzie nie ma gotowych recept i gotowych odpowiedzi” – zaznaczył.

Abp Depo zwrócił uwagę, że obecność na dzisiejszej Eucharystii jest „dziękczynieniem Bogu za dar osobistego życia oraz kapłańskiej, apostolskiej służby Księdza Biskupa Piotra jako świadka wiary Kościoła, który jest Matką”.

Po zakończeniu liturgii nastąpi złożenie ciała Zmarłego w Grobie Biskupów Radomskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział biskupi przybyli z różnych diecezji, m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a ze strony Konferencji Episkopatu Polski obecny był sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, który odczytał kondolencje przewodniczącego Episkopatu abp. Tadeusza Wojdy SAC.

„Zmarły Ksiądz Biskup Piotr dał się poznać jako wspaniały człowiek, jednak to, co najbardziej go charakteryzowało, to ojcostwo. Był ojcem duchownym w seminarium, a gdy został biskupem, z jeszcze większym zaangażowaniem, po ojcowsku, traktował bliskich współpracowników” – napisał w kondolencjach Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Uroczystości pogrzebowe bp. Piotra Turzyńskiego ((Centrum Polonijne KUL))

BP KEP, Vatican News