To Krzyż nawraca Francuzów. Piszą o tym do biskupów, prosząc o chrzest

To Chrystus ukrzyżowany przyciąga dziś nowych ludzi do Kościoła we Francji – uważa bp Matthieu Rougé, ordynariusz podparyskiej diecezji Nanterre. Na łamach dziennika La Croix odnosi się do bezprecedensowych osiągnięć Kościoła nad Sekwaną: gwałtownego wzrostu liczby chrztów dorosłych, tłumów na liturgiach Środy Popielcowej i Niedzieli Palmowej, rekordowego udziału paryskich licealistów w pielgrzymce do Lourdes.

Krzysztof Bronk - Watykan

„Przyciągnę wszystkich do siebie”

Bp Rougé uważa, że osiągnięcia te są nie tyle rezultatem apostolskich inicjatyw kapłanów i wiernych, co dziełem samego Boga, po prostu łaską. Spełnia się to, co zapowiedział sam Jezus: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

Świadectwa neofitów: tajemnica Krzyża

Świadczą o tym listy, które neofici kierują do swych biskupów, prosząc o przyjęcie do Kościoła. „Często są to świadectwa ludzi, którzy zostali w swym życiu zranieni, niekiedy bardzo dotkliwie, ale znaleźli też światło w męce Jezusa i Jego współczuciu” – pisze bp Rougé. Przyznaje, że silne wrażenie robi na nim właśnie to, w jak wielkiej mierze ci ludzie odkrywający wiarę czy do niej powracający, doświadczyli ewangelizacji nie przez demagogiczne czy przekonujące wywody, lecz przez tajemnicę Krzyża.

Te świadectwa są dla nas wezwaniem do nawrócenia

Zdaniem francuskiego biskupa trzeba się wsłuchać w te świadectwa, aby lepiej zrozumieć Boży dar, wezwanie do nawrócenia, które ci ludzi proszący o chrzest stanowią dla nas ochrzczonych. W świecie targanym wojnami, pośród tak wielu zranionych ludzi, chrześcijanie będą „pielgrzymami nadziei” tylko wtedy, gdy utkwimy nasz wzrok w Jezusie, który na krzyżu objawia prawdę o grzechu, aby nas z niego wyzwolić, a swymi chwalebnymi ranami przemienia rany naszego okaleczonego człowieczeństwa – pisze francuski biskup.

Kościół potrzebuje katechumenalności

Bp Matthieu Rougé uważa w obliczu kolejnych oznak odrodzenia wiary we Francji Kościół jest dziś wezwany do coraz większej „katechumenalności”. Oznacza to, że jego lokalne wspólnoty mają być miejscami, które przyjmują i wprowadzają w istotę wiary, w misterium paschalne, aby w ten sposób głosić światu Ewangelię zbawienia.

Nowe oblicze katolicyzmu we Francji

Zdaniem biskupa diecezji Nanterre we Francji wyłania się dziś nowe oblicze Kościoła. Zanika katolicyzm większościowy, który przy wszystkich swoich zaletach był czasami katolicyzmem z przyzwyczajenia, a wyłania się nowy katolicyzm przynależności, mniej liczny, ale znaczący, silnie zakorzeniony i twórczy. Bp Rougé zauważa, że ten nowy katolicyzm obejmuje różne środowiska i wrażliwości, zarówno tradycjonalistów, jak i chrześcijan, którzy z nowym zapałem angażują się na rzecz ubogich czy integralnej ekologii.