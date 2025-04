Rzymska premiera filmu „21.37” w kościele św. Stanisława BM

Rzymska premiera filmu „21.37” odbędzie się w sobotę, 12 kwietnia 2025 r., o godzinie 19.30 w Auli św. Jana Pawła II przy via delle Botteghe Oscure 15. Kolejna projekcja filmu planowana jest w niedzielę, 27 kwietnia 2025 r., o godzinie 16.00, pod tym samym adresem. Organizatorem wydarzenia jest Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. Dystrybutorem filmu jest Rafael Film.

Vatican News

„21.37” to opowieść o nieprawdopodobnych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce po śmierci Jana Pawła II. To film, po którym trudno nie zadać pytań: Kim dla nas był człowiek, którego odejście potrafiło zatrzymać nasz świat i przenieść nas na wiele dni w inny wymiar? Kim my byliśmy wtedy i co się z nami stało po 20 latach? Przede wszystkim jednak „21.37” będzie dla widza pełnym wzruszeń i dobrych emocji doświadczeniem, wywołującym tęsknotę za pięknem tamtych dni.

W Rzymie gospodarzem premiery filmu będzie Kościół i Hospicjum św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

„Film dokumentalny „21.37” wyreżyserowany przez Mariusza Pilisa, odzwierciedla emocje, które towarzyszyły Polakom w trudnym czasie, gdy umierał św. Jan Paweł II. Papież jako duchowy przewodnik inspirował nas do działania i jednoczył ludzi w obliczu trudności. Jego śmierć poruszyła milionami, a reakcje społeczne w Polsce były wyrazem głębokiej miłości i wdzięczności, jaką Polacy żywili do Jana Pawła II, szczególną taką reakcją była wspólnota, którą wówczas tworzyliśmy” – stwierdził ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator prosi o potwierdzenie udziału w projekcjach na adres e-mail: event@sanstanislao.pl. Wstęp jest bezpłatny.