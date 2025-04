Rozpoczął się proces beatyfikacyjny francuskiego filozofa Maurice’a Blondela

W Aix-en-Provence we Francji otwarto proces beatyfikacyjny Maurice’a Blondela, chrześcijańskiego myśliciela i filozofa. Oficjalny dekret w tej sprawie wydał arcybiskup Aix-en-Provance Christophe Dufour.

Krzysztof Bronk - Watykan

Maurice Blondel urodził się w 1861 r. w Dijon, a zmarł w Aix-en-Provence w 1949 r. Był ojcem rodziny. Wykładał na uniwersytecie w Aix-en-Provence. Jest twórcą „filozofii działania”. Jej główne tezy zawarł w rozprawie doktorskiej „L’action”. Filozofia Blondela wzbudziła wiele kontrowersji. Katolicy zarzucali mu, że zracjonalizował chrześcijaństwo, a myśliciele laiccy, że pozbawił filozofię jej autonomii.

W zatwierdzonej przez abp. Dufoura modlitwie za wstawiennictwem Maurice’a Blondela wspomina się o jego przykładnej wierze, nadziei i miłości. „Wierzył on w Twoją czułość dla wszystkich ludzi. Podążając w pełni za swoim powołaniem filozofa, jako autentyczny poszukiwacz Mądrości, czerpał odwagę z siły i miłości Ducha Świętego, aby otworzyć współczesną myśl na Chrystusa, a tym samym pracować w Prawdzie na rzecz jedności rozumu i wiary. (…) Kierując się jedynym pragnieniem pełnienia wyłącznie Twojej woli we wszystkim i zawsze, uczy nas odnajdywać Twoją obecność i dążyć do Ciebie poprzez nasze działania w życiu codziennym, w rodzinie i w prac”.

Promotorzy procesu beatyfikacyjnego Maurice’a Blondela mają nadzieję, że uznanie jego świętości „da nowy impuls chrześcijańskiej myśli i życiu w Kościele i świecie”.