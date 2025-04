Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji wspomina bp. Turzyńskiego

O poruszających rekolekcjach, jakie wygłosił do polskich kapłanów posługujących we Francji ś.p. bp Piotr Turzyński, mówi w rozmowie z mediami watykańskimi ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Zmarłego w poniedziałek po długiej chorobie bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, wspominają rektorzy Polskich Misji Katolickich i innych środowisk polonijnych. Ks. Bogusław Brzyś, rektor PMK we Francji powraca do rekolekcji kapłańskich, które, pomimo zaawansowanej choroby, bp Piotr wygłosił we wrześniu ubiegłego roku w Zakopanem dla kapłanów posługujących wśród francuskiej Polonii.

„Do końca nie mieliśmy pewności, czy ksiądz biskup będzie mógł wygłosić te rekolekcje w związku z chorobą, z terapią. Ale przyjechał, ucieszył się na spotkanie z nami – mówi ks. Brzyś – Słuchając księdza biskupa mieliśmy takie przekonanie, wrażenie, że każde jego słowo, jego konferencje, są jakby namaszczone doświadczeniem jego cierpienia, jego udziałem w Drodze Krzyżowej, w tym spotkaniu z Chrystusem cierpiącym. I przeżywaliśmy te rekolekcje na zupełnie głębszym, innym poziomie, inaczej niż inne tego typu spotkania.”

Rektor PMK we Francji podkreśla, że zakopiańskie rekolekcje były swego rodzaju pożegnaniem z bp. Piotrem. „Bywały takie momenty, że ksiądz biskup jakby się żegnał z nami, chociaż wtedy jeszcze wielu z nas nie wiedziało, że to będzie dla nich ostatnie spotkanie” – wspomina.

„Kiedy dowiedziałem się o śmierci księdza biskupa Piotra, przypomniałem sobie jedno zdanie z Ewangelii świętego Mateusza z przypowieści o talentach: «Dobrze, sługo dobry i wierny (...) wejdź do radości twego Pana» Dobroć i wierność – te dwa słowa, dobrze oddają to, jakim pozostanie ksiądz biskup w naszej pamięci, w naszych sercach i to, jak go zapamiętamy” – podsumowuje.

Bp Piotr Turzyński zmarł w poniedziałek, 14 kwietnia, po długiej chorobie. Jego uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 22 kwietnia, w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu. Zostanie on pochowany w Grobie Biskupów Radomskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu.