Rada Konferencji Episkopatów Europy wzywa do Mszy św. za duszę Franciszka

Rada Konferencji Biskupich Europy przyłącza się do żalu Kościoła powszechnego z powodu śmierci papieża Franciszka i zaprasza biskupów z całej Europy do odprawienia mszy świętych za duszę papieża i za Kościół katolicki, który stoi teraz przed wyzwaniem znalezienia nowego następcy Piotra – przekazał przewodniczący rady, arcybiskup wileński Gintaras Grušas.

Wojciech Rogacin – Watykan

Rada biskupów Europy przypomina, że Franciszek był pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej, ale był również papieżem „europejskim”, co można było odczuć podczas jego liczych podróży po Europie i nieustannych apelach o zakończenie wojny na Ukrainie.

Franciszka wezwania do Europy

„W swoich ostatnich przemówieniach papież mówił o Europie wezwanej do ‘bycia proroczą’, aby ponownie uzyskać dar pokoju. Wiemy, że papież odnosił się do chrześcijańskiej idei pokoju, do tego spokoju, do którego wszyscy dążymy, świadomi, że pokój nie jest ani nie może być jedynie brakiem wojny” – pisze Rada Konferencji Episkopatów Europy.

„Uczyńmy prorocze słowa papieża Franciszka naszymi własnymi i przyjmijmy je jako dziedzictwo dla Kościoła w Europie” – dodają biskupi.

Przypominają, że papież, w trakcie swojego pontyfikatu inspirował Europejczyków przy wielu okazjach. Prosił Europę o odkrycie siebie na nowo, ostrzegał przed demograficzną zimą, która dotyka kontynent, podkreślał rolę rodziny, potępiał „kulturę marnotrawstwa”, bardzo obecną we współczesnej kulturze.

Żyć Ewangelią bez względu na okoliczności

Biskupi przypominają słowa Franciszka z września 2021 roku: „Wielcy rekonstruktorzy wiary na kontynencie zrobili to samo - pomyślmy o Patronach. Poświęcili swoją małość, ufając Bogu. Myślę o świętych, takich jak Marcin, Franciszek, Dominik, Pius, których dziś wspominamy; o patronach, takich jak Benedykt, Cyryl i Metody, Brygida, Katarzyna ze Sieny, Teresa Benedykta od Krzyża. Zaczęli od siebie, od zmiany swojego życia poprzez przyjęcie łaski Bożej. Nie przejmowali się mrocznymi czasami, przeciwnościami i podziałami, które zawsze istnieją. Nie tracili czasu na krytykowanie i obwinianie. Żyli Ewangelią, bez względu na to jakie są czasy i bez względu na politykę”.

„To nauczanie chcemy przede wszystkim nosić w naszych sercach, w pamięci papieża Franciszka” – napisali biskupi. „Do Boga, Ojca Miłosierdzia, którego Ojciec Święty był niestrudzonym apostołem, wznosimy naszą modlitwę, aby przyjął go w swoje ramiona” – dodali.