Przewodniczący Episkopatu: dzięki św. Janowi Pawłowi II wielu odnalazło drogę ku Chrystusowi

Chcemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za tak wiele dobra, które Papież wniósł w naszą społeczność, w życie całego świata. Dzięki niemu wielu odnalazło drogę ku Chrystusowi i otworzyło się na drugiego człowieka – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji 20. rocznicy przejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że 2 kwietnia br. mija dwadzieścia lat od śmierci Papieża Jana Pawła II. „Myślę, że Papież pozostaje wciąż w sercach nie tylko wierzących, ale i wielu innych, którzy choć nie wyznawali tej samej wiary w jedynego Boga, to jednak zawsze, i po dzień dzisiejszy, są mu wdzięczni za jego pontyfikat, za jego świadectwo życia, za jego świadectwo umiłowania prawdy i za jego świadectwo świętości” – podkreślił Przewodniczący KEP. Przywołując słowa papieża Benedykta XVI zauważył, że św. Jan Paweł II towarzyszy nam już nie jako Papież z okna watykańskiego czy w czasie licznych pielgrzymek, ale z okna Domu Ojca.

Przewodniczący Episkopatu: Św. Jan Paweł II był przewodnikiem dla świata

„Św. Jan Paweł II był niewątpliwie wielkim przewodnikiem po drogach dzisiejszego świata, pośród różnych trudności – nie tylko dla wierzących, ale dla tych, którzy szukali prawdy, dobra, tego, co buduje człowieczeństwo i tego, co buduje relacje” – podkreślił abp Wojda. Dodał, że jego pontyfikat pozostawił na historii naszych czasów ślady świętości, dobroci, prawdy, uczciwości oraz „tego wszystkiego, czego człowiek tak bardzo potrzebuje, by móc realizować swoje powołanie ludzkie, czy też chrześcijańskie”.

Abp Wojda, mówiąc o Papieżu Polaku, dodał: „Chcemy jeszcze raz wyrazić naszą głęboką wdzięczność za tak wiele dobra, które wniósł w naszą społeczność, w życie całego świata”. Podkreślił, że dzięki św. Janowi Pawłowi II wiele osób odnalazło drogę ku Chrystusowi i otworzyło się na drugiego człowieka.

BP KEP