Patriarcha Jerozolimy: Mamy obowiązek świętować Wielkanoc

„Tutaj w Ziemi Świętej mamy nie tylko prawo, ale obowiązek świętować Wielkanoc” – powiedział w przesłaniu na święta Zmartwychwstania Chrystusa kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy. „Nie bójcie się. Miłość Boga jest potężniejsza niż jakikolwiek znak ciemności i śmierci” – stwierdził patriarcha.

Wojciech Rogacin – Watykan

W przesłaniu wideo do wiernych Kościoła jerozolimskiego, ale też wszystkich katolików kardynał w Ziemi Świętej, dotkniętej tragedią wojny, przypomina, że Bóg jest silniejszy niż wszystko. Wyrazem tego jest Zmartwychwstanie Chrystusa.

„Jak wszyscy wiedzą, przeżywamy bardzo trudny czas, nie tylko tutaj w Ziemi Świętej, ale myślę, że także w wielu częściach świata. Dlatego wydaje się, że trudno mówić o życiu i nadziei – o przesłaniu paschalnym, przesłaniu Zmartwychwstałego Pana” – mówi kard. Pizzaballa w orędziu. Dodaje jednak, że nadzieją chrześcijan jest Zmartwychwstały Pan. „A zmartwychwstanie Jezusa jest znakiem potężnej miłości Boga. Miłości Boga, która objawiła się w życiu nas jako ludzkości – pełnej grzechu, nienawiści i ciemności – a mimo to, dzięki swojej miłości, Bóg zdołał wszystko przemienić w światło, radość, w relacje i pragnienie życia. I to właśnie chcę przypomnieć sobie i nam wszystkim, którzy należymy do tego Boga, którego Jezus Chrystus objawił nam swoim życiem. Miłość Boga okazała się silniejsza niż śmierć” – mówi łaciński patriarcha Jerozolimy.

Przeciwstawiać się nienawiści

Dodaje, że to jest właśnie sensem Wielkanocy – porzucić nienawiść z miłości do Jezusa. „A my należymy do tego Jezusa. Należymy do tej miłości. Dlatego ta miłość powinna zwyciężać wszystkie nasze lęki. Całą nienawiść i frustrację, które czasami nosimy w sercu. I to właśnie widzę u wielu osób, wielu wspólnot, w całej naszej diecezji – we wszystkich jej zakątkach, także w Gazie – gdzie ludzie mają wszelkie powody, by być rozgniewani i pełni nienawiści. A mimo to tak nie jest” – dodaje kardynał, wskazując, aby każdy starał się być konkretnym świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa.

Musimy głosić, że należymy do Boga

Zwracając się do współbraci w Ziemi Świętej odniósł się do cierpień, jakie ludzie w tamtym regionie świata przeżywają w obecnym czasie.

„Moje przesłanie kieruję przede wszystkim do naszego Kościoła Jerozolimskiego: nie mamy prawa, ale obowiązek świętować Wielkanoc. Musimy świętować, ponieważ musimy naszym życiem, naszymi gestami ogłaszać, że należymy do potężnej miłości Boga w Jezusie. Dlatego – kończy patriarcha – mówię wszystkim, którzy chcą nas słuchać, że mimo wszystko chcemy nadal dawać świadectwo naszym życiem, tym co robimy, tym kim jesteśmy, jak piękne jest życie ze Zmartwychwstałym Panem, z Jezusem, tutaj w Ziemi Świętej. Zatem – Wesołych Świąt Wielkanocnych dla was wszystkich. Nie bójcie się. Miłość Boga jest potężniejsza niż jakikolwiek znak ciemności i śmierci. Wesołych Świąt Wielkanocnych” – zakończył kard. Pizzaballa.