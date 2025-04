Paryscy licealiści w Lourdes: sakramenty, modlitwa, świętowanie

W Lourdes dobiega końca pielgrzymka paryskich licealistów z rekordową liczbą uczestników. Niespodziewanie, najmocniejszym momentem czterodniowego wydarzenia okazało się czuwanie modlitewne, podczas którego udzielono sakramentu namaszczenia chorych niemal tysiącu młodych pątników. Przystąpili do niego zarówno chorzy, jak i ci, którzy zmagają się z uzależnieniami czy depresją.

Krzysztof Bronk – Watykan

15 tys. zgłoszeń, zabrakło miejsca

W pielgrzymce Frat 2025 uczestniczy 13,5 tys. pątników z regionu paryskiego Ile-de-France. Chętnych było dużo więcej, samych licealistów zgłosiło się ponad 15 tys. W Lourdes zabrakło dla nich miejsc noclegowych, a bazylika św. Piusa X, gdzie odbywają się spotkania i modlitwy może pomieścić jedynie 13,5 tys. wiernych. Dla porównania w poprzedniej pielgrzymce paryskich licealistów brało udział 10 tys. osób.

Odkrywanie różańca

Jak zauważa dziennik La-Croix, dla wielu licealistów pielgrzymka do Lourdes była okazją do odkrycia mocy modlitwy różańcowej. Pątnicy wzięli bowiem udział w tradycyjnej wieczornej procesji ze świecami od groty objawień do Bazyliki Matki Bożej Różańcowej.

Świadectwo żeglarza

W programie znalazł się czas na świętowanie i na modlitwę. „Wyjątkowo mocne są chwile milczenia po Ewangelii i po komunii, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę liczbę uczestników” – mówi ks. Philippe Néouze odpowiedzialny za liturgię. Ważne są też świadectwa wiary. Swoimi doświadczeniami dzielił się m.in. francuski żeglarz Benjamin Ferré, który wziął udział w zakończonych niedawno solowych regatach dookoła świata Vandée Globe 2025. „Kiedy opłynąłem przylądek Horn, odkryłem, że można płakać z wdzięczności – opowiadał Ferré – Zacząłem się modlić w dziecinny sposób, zaczynając od dziękowania Panu Bogu. W życiu ważne jest, aby połączyć się z tym, co nas ożywia. Największym bogactwem, jaki mamy, jest czas. Najlepszym sposobem na jego wykorzystanie jest dawanie go innym”.

Łaska sakramentu chorych

W poniedziałek wieczorem paryscy licealiści wysłuchali świadectw o znaczeniu wiary w zmaganiu się z chorobą i kruchością ludzkiego życia. Bp Guillaume de Lisle opowiadał, jak walczył z nowotworem. Swoimi doświadczeniami dzielili się też młodzi. Wszyscy, którzy czuli taką potrzebę, mogli przyjąć namaszczenie chorych. Zgłosiło się niemal tysiąc osób, cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, także na depresję, ale też mających problemy z uzależnieniam. „Istnieją głębokie problemy z samotnością, które mogą prowadzić do prób samobójczych. Sakrament jest łaską dla tych młodych ludzi. Nie nadużywamy łaski, my ją oferujemy” – wyjaśnia ks. Gaultier de Chaillé, organizator pielgrzymki.