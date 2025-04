Świątynia została zniszczona, ale wiara jest silna jak skała

W Mjanmie wierni modlą się w Wielkim Tygodniu przy ruinach kościołów zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi, do którego doszło 28 marca - donosi agencja Fides. Pomimo cierpień wierni wyrażają swoją chrześcijańską nadzieję.

Wojciech Rogacin – Watykan

Ksiądz John Kyaw powiedział Agencji Fides, że celebracja Niedzieli Palmowej wśród gruzów świątyni była znakiem wytrwałości i chrześcijańskiej radości pośród zniszczenia i cierpienia. Mjanma cierpi nie tylko wskutek klęsk naturalnych, ale także konfliktów wewnętrznych.

Celebracje przy gruzach świątyń

Pośród klęsk i cierpień proboszcz parafii Matki Bożej w Lourdes postanowił zgrmadzić wspólnotę i sprawować Eucharystię właśnie przed ruinami świątyni, by dać w ten sposób znak wiary i nadziei. „Kościół został zniszczony, ale wiara ochrzczonych jest silna, jak dom zbudowany na skale” – powiedział Agencji Fides.

Według Fides, uroczystości Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania będą celebrowane w Mjanmie na zewnątrz kościołów, które ucierpiały wskutek trzęsienia ziemi. Podobnie było w Niedzielę Palmową.

Jak podaje Fides, w diecezji Myitkyina, stolicy stanu Kaczin, biskup John Mung Ngawn La Sam odprawił Mszę Palmową w kościele św. Kolumbana, zachęcając wiernych „aby nie rozpaczali, aby nie szukali chwały ludzkiej, lecz woli Bożej”. „Pamiętajcie, że dzisiejsze trudności i przeciwności – mówił – to krzyż, który niesiemy razem z Panem Jezusem, który jest błogosławieństwem”.

"Dlaczego to cierpienie?"

W Rangunie, obszarze mniej dotkniętym trzęsieniem ziemi, kardynał Charles Maung Bo, arcybiskup Rangunu, celebrując w katedrze Eucharystię Niedzieli Palmowej, powiedział m.in., że dziś, w kontekście „wielokrotnego kryzysu”, który dotyka kraj, „aż chce się wołać do Boga i pytać: dlaczego to cierpienie? Panie, czemu nie odpowiadasz? Nie znamy czasów Boga ani Jego tajemniczych planów. Ale wiemy przez wiarę, że odpowiedzią Boga dla nas jest zmartwychwstanie. Trzymamy się Go pośród trudności i niepewności. Módlmy się o jedność i przyszłość pełną światła” – powiedział biskup.

Modlitwy o pokój i uzdrowienie

Melvin Aung, młody katolik z kościoła św. Augustyna w Rangunie, opowiadał Agencji Fides: „Poszedłem do kościoła i modliłem się do Pana Jezusa, aby – kiedy podnosiliśmy palmy na pamiątkę Jego wjazdu do Jerozolimy – mógł On wejść do naszych serc, do naszego życia i naszych nadziei. Lekki deszcz i świeża bryza sprawiły, że moment procesji palmowej był jeszcze bardziej wymowny – jakby sama natura przyłączała się do pokoju tego świętego dnia. Modliliśmy się za cały naród Myanmy, udręczony przez walki i trudności. Modliliśmy się o pokój i uzdrowienie naszej ojczyzny”.