Msza w intencji Papieża Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Rzymie

W najbliższy piątek, 25 kwietnia o godzinie 18.30 w kościele św. Stanisława BM w Rzymie odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji śp. Papieża Franciszka. Liturgii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, protektor Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

Do uczestnictwa we Mszy Świętej zaprasza ks. prałat Paweł Ptasznik, rektor Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie: „Wspominając obecność Papieża Franciszka w naszym kościele w dniu 4 maja 2014 r. i wspólne dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II, będziemy prosić miłosiernego Boga, aby obdarzył go chwałą nieba”.

„Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy na co dzień żyją we Włoszech oraz polskich pielgrzymów, którzy przebywają w tym czasie w Rzymie. Będziemy dziękować Panu Bogu za Papieża Franciszka, który zostawił nam wszystkim przesłanie, abyśmy byli Pielgrzymami Nadziei, która nigdy nie zawodzi” - wskazuje administrator Kościoła i Hospicjum ks. Tomasz Jarosz, zachęcając do udziału w liturgii.

