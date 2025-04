Młodzież pod Oknem Papieskim oddała hołd Janowi Pawłowi II

„Jezus wyszedł na ulice Jerozolimy i my wyszliśmy dziś na ulice Krakowa. Nie po to, by coś udowadniać, nie po to, aby się policzyć, ale po to, by pokazać, że krzyż nie jest ciężarem, lecz znakiem miłości, która nie zna granic, jeśli się go niesie razem z Chrystusem” – mówił bp Robert Chrząszcz na zakończenie Akademickiej Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami Krakowa.

Przemysław Radzyński

Obraz, który zapamiętał cały świat

W związku z przypadającą we środę 20. rocznicą śmierci Jana Pawła II bp Robert Chrząszcz na zakończenie Akademickiej Drogi Krzyżowej na placu pod Oknem Papieskim przypomniał, że Ojciec Święty w wieczór Wielkiego Piątku 2005 roku nie mógł być fizycznie obecny na drodze krzyżowej w Koloseum, ale był duchowo w swojej kaplicy. „W bólu i ciszy przytulał krzyż. Obraz, który zapamiętał cały świat. Papież pochylony, obejmujący Ukrzyżowanego, jakby chciał Mu powiedzieć „zostań ze mną do końca, a ja zostanę z Tobą”. Dziś podjęliśmy ten sam gest. Idąc ulicami naszego miasta, chcieliśmy przytulić krzyż, nie tylko symbolicznie, ale tak prawdziwie – sercem, modlitwą, zmaganiem. Każde nasze zatrzymanie to było zaproszenie, by zobaczyć siebie w świetle męki Jezusa. Każde słowo rozważania to pytanie, czy i jak chcę pójść za Nim, czy jest we mnie nadzieja” – mówił krakowski biskup pomocniczy.

Krzyż nie jest ciężarem, lecz znakiem miłości

Podkreślił, że droga krzyżowa dobiegła końca, ale nie kończy się nasza wędrówka z Panem. „Jezus wyszedł na ulice Jerozolimy i my wyszliśmy dziś na ulice Krakowa. Nie po to, by coś udowadniać, nie po to, aby się policzyć, ale po to, by pokazać, że krzyż nie jest ciężarem, lecz znakiem miłości, która nie zna granic, jeśli się go niesie razem z Chrystusem” – mówił biskup. Zaznaczył, że modlitwa w 20. rocznicę odejścia św. Jana Pawła II jest też okazją do podziękowania mu za jego „milczące świadectwo” z ostatniej drogi krzyżowej, za to, że uczył nas „jak cierpieć, jak się modlić, jak być wiernym aż do końca”.

Wideomapping 3D „Życie”

Po zakończeniu nabożeństwa na fasadzie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wyświetlono wideomapping 3D, który przygotował Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tematem przewodnim projekcji było hasło „Życie” w nauczaniu Jana Pawła II. Do projekcji wykorzystane zostały nagrania audio z tematycznych przemówień papieża dotyczących życia, rodziny, miłości, wzrastania, odpowiedzialności, cierpienia i umierania. Poszczególne sceny złożyły się z oryginalnych wypowiedzi Ojca Świętego, które wkomponowane zostały w odpowiednią oprawę graficzną.