Mjanma: Kościół pomaga poszkodowanym w trzęsieniu ziemi

Mjanma poważnie ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi (Cardinal Charles Maung Bo of Myanmar)

„Brakuje lekarstw i miejsc, w których mogliby schronić się ludzie, ponieważ jest wielu rannych, a tysiące osób zostało pozbawionych dachu nad głową i przebywa na ulicach” – podaje agencja Fides, powołując się na notę przesłaną przez Karuna Myanmar (Caritas Mjanmy). Biskupi z kraju ogarniętego wojną domowa wzywają do natychmiastowego i całkowitego zawieszenia broni, aby umożliwić dostarczanie niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Monika Nowak-López - Watykan

„Lokalne grupy, wolontariusze, organizacje społeczne działają na miejscu, aby ocenić skalę zniszczeń i szukać pierwszych rozwiązań kryzysowych. Zniszczenia są rozległe, a mieszkańcy ponieśli ogromne straty. Trzęsienie ziemi spowodowało przerwy w dostawie prądu oraz zerwanie linii komunikacyjnych. Narodowy Komitet ds. Zarządzania Klęskami Żywiołowymi w Mjanmie ogłosił stan wyjątkowy w wielu regionach. Tysiące osób w Mandalaj pozostaje na ulicach” – przekazuje

nota Karuna Myanmar, organizacji charytatywnej Kościoła katolickiego, która uruchomiła sieć wsparcia w diecezjach w celu monitorowania sytuacji i organizowania pomocy humanitarnej.

Wstrząsy spowodowały znaczne uszkodzenie wielu obiektów, takich jak klasztory, meczety, pagody, seminaria, kościoły, szkoły, szpitale, banki, hotele, lotniska, budynki mieszkalne, mosty i autostrady. Największe zniszczenia można zaobserwować w miastach takich jak Rangun, Mandalaj, Naypyidaw, Sikong, Aungpan, Pegu, Kalay, Magway, Kyaukse, Muse, Yinmabin, Taunggyi i na niektórych obszarach stanu Szan.

Biuro krajowe Karuna Myanmar i biura diecezjalne zmobilizowały swoje zespoły wolontariuszy, aby pomóc najbardziej dotkniętej diecezji Mandalaj, która uruchomiła koordynację z lokalnymi władzami, innymi przywódcami religijnymi i lokalnymi organizacjami charytatywnymi. „W obecnej sytuacji trudno jest podać dokładne dane i liczby, biorąc pod uwagę brak telekomunikacji i ograniczony dostęp do różnych miejsc. Zespoły wolontariuszy nadal nie są w stanie dotrzeć na dotknięte obszary z powodu awarii lub braku bezpieczeństwa” – podaje biuro Karuna Myanmar z Mandalaj. Biuro krajowe koordynuje natomiast działania z Caritas Internationalis, UNHCR, OCHA oraz innymi instytucjami darczyńców w celu znalezienia kanałów przekazywania zasobów i pomocy humanitarnej.

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, do którego doszło w piątek 28 marca, wciąż rośnie: do tej pory potwierdzono śmierć ponad 2,7 tys. osób, co najmniej 4,5 tys. rannych i ponad 400 zaginionych, ale według organizacji zaangażowanych w pomoc humanitarną liczba ta z pewnością jeszcze wzrośnie.

Sprawująca władzę w Mjanmie junta wojskowa ogłosiła tydzień żałoby narodowej. Kościół katolicki zauważa, że w kraju ogarniętym wojną domową „istnieje pilna potrzeba ogłoszenia zawieszenia broni w celu umożliwienia pomocy humanitarnej” – stwierdzono w apelu wystosowanym przez Konferencję Episkopatu Mjanmy.

„To tragiczne wydarzenie nasiliło już i tak głęboki kryzys humanitarny, który dotyka Mjanmę, gdzie według szacunków ONZ niemal 20 mln osób, w tym 6,3 mln dzieci, pilnie potrzebuje pomocy” – napisali biskupi z Mjanmy.

„Kościół katolicki potwierdza swoje niezachwiane wsparcie dla osób dotkniętych kataklizmem i składa kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich. Modlimy się szczególnie za tych, którzy zginęli w miejscach kultu, pagodach i meczetach. Jesteśmy głęboko poruszeni wzruszającymi wiadomościami otrzymanymi od Papieża Franciszka, od kard. Luisa Antonio Tagle, pro-prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji, od kard. Pietro Parolina, watykańskiego Sekretarza Stanu” – napisali biskupi.

Doceniając mobilizację społeczności międzynarodowej, hierarchowie zapewniają, że „Kościół katolicki przyłączy się do wsparcia, aby ułatwić ludziom dostęp do żywności, lekarstw i zapewnić schronienie”. Pilnie wzywają także „do natychmiastowego i całkowitego zawieszenia broni przez wszystkie strony zaangażowane w konflikt, aby umożliwić bezpieczne i niezakłócone dostarczanie niezbędnej pomocy humanitarnej od lokalnych i międzynarodowych darczyńców”.