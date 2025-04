Malezja: ponad dwa tysiące osób przyjmie chrzest w Wigilię Paschalną

Ewangelia przyciąga młodych i dorosłych mieszkańców Malezji, którzy proszą o chrzest. Jak donosi agencja Fides, powołując się na oficjalne komunikaty lokalnego Kościoła, do wspólnoty katolickiej w Malezji dołączy ponad 2000 nowych osób. Dokona się to podczas Wigilii Paschalnej, wieczorem 19 kwietnia tego roku.

Artur Hanula

1047 nowych ochrzczonych pochodzi z Półwyspu Malajskiego; podobna liczba z wyspy Borneo. W Wielkim Poście celebrowali tzw. „obrzęd wyboru” - akt liturgiczny polegający na formalnym przyjęciu katechumenów do Kościoła.

Wybrani przez Boga

W miejscowości Kajang (archidiecezja Kuala Lumpur) obrzęd miał miejsce w kościele Świętej Rodziny. Zgromadził 549 katechumenów. Miejscowy metropolita abp Julian Leow Beng Kim przewodniczył Mszy św., podczas której przypomniał temat trwającego Roku Jubileuszowego: „Pielgrzymi nadziei”. Zachęcił katechumenów do wzrastania w świętości: „Wszyscy zostaliśmy »wybrani«, wybrani przez Boga, aby być częścią Jego Ludu” - mówił arcybiskup.

Marzeniem Boga zjednoczenie z Nim

W diecezji Melaka-Johor 281 katechumenów z 17 parafii zgromadziło się w katedrze Najświętszego Serca Jezusowego na podobnym „obrzędzie wyboru”. Zwrócił się do nich bp Anthony Bernard Paul, który podkreślił znaczenie drogi przygotowania do chrztu i wezwał ich do „uważnego słuchania głosu Boga - i nie rozpraszania się”. Biskup wskazał, że Boży głos „jest łagodny, zapraszający i zachęcający. Marzeniem Boga jest, abyśmy byli zjednoczeni z Nim, abyśmy byli jedno w Nim - jako jeden lud".

Przyjąć radość nadziei

W diecezji Penang na Półwyspie Malajskim do obrzędu przystąpiło 156 katechumenów z dekanatów północnych i wyspiarskich oraz kolejnych 61 młodych katechumenów ze stanu Perak. Uroczystościom przewodniczył kard. Sebastian Francis. Zachęcał wszystkich do „przyjęcia radości nadziei” na wzór takich postaci jak bł. Karol Acutis, który już 27 kwietnia br. zostanie świętym.

Wybrani z Borneo

Z kolei w malezyjskiej części Borneo 1125 katechumenów z różnych parafii archidiecezji Kota Kinabalu przyjmie chrzest w Wielkanoc tego roku. Podczas „obrzędu wyboru”, który zakończył okres katechumenatu, abp John Wong Soo Kau z zadowoleniem przyjął ich zamiar przyłączenia się do Kościoła katolickiego. Ogłosił, że są gotowi do ukończenia okresu oczyszczenia i oświecenia, ostatniej, intensywnej fazy przygotowań do przyjęcia trzech pierwszych sakramentów (chrztu, komunii i bierzmowania) w noc wielkanocną.