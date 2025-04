Lourdes: trwa zakrywanie mozaik autorstwa ks. Rupnika

Dwoje bocznych drzwi bazyliki w Lourdes, na których widnieją mozaiki autorstwa ks. Marka Rupnika, zostało zasłoniętych aluminiowymi panelami. Biskup diecezji Tarbes i Lourdes Jean-Marc Micas zapowiedział, że w najbliższych dniach w podobny sposób zostaną zakryte także mozaiki, znajdujące się w głównym wejściu do świątyni.

Vatican News

Symboliczna decyzja w Roku Świętym

W przeddzień, rozpoczynającego się w Lourdes, zebrania plenarnego francuskiego episkopatu, bp Jean-Marc Micas poinformował, że boczne drzwi do sanktuarium, na których widnieją mozaiki, autorstwa byłego jezuity ks. Marko Rupnika, oskarżonego o molestowanie psychiczne i seksualne, zostały zasłonięte aluminiowymi płytami. Inicjatywę tę podjęto, aby do bazyliki ponownie mogły wejść te osoby, „dla których niemożliwe jest dziś przekroczenie jej progu”, wyjaśnił hierarcha. W opublikowanym w poniedziałek komunikacie podkreślił, że jest to otwarcie „nowego, symbolicznego etapu” i przypomniał, że w związku z trwającym Rokiem Świętym podpisał on dekret „uznający sanktuarium w Lourdes za jedno z dwóch miejsc na terenie diecezji (wraz z katedrą w Tarbes), w którym można przeżywać Rok Jubileuszowy i uzyskać odpust zupełny”. W związku z tym uznał, że samo wejście do świątyni musi odpowiadać doniosłości tego wyjątkowego czasu.

Kolejny krok po wygaszeniu oświetlenia

Jak poinformował bp Micas, także główne wejście do świątyni, ozdobione mozaikami ks. Rupnika, zostanie pokryte aluminiowymi panelami, „zanim rozpocznie się sezon pielgrzymowania do Lourdes”.

Hierarcha zauważył, że zasłonięcie mozaik jest „drugim etapem”, który jest kontynuacją decyzji z dn. 2 lipca 2024 r., kiedy to mozaiki przestały być oświetlane podczas wieczornych procesji. „Na razie nie podjęto żadnych decyzji dotyczących pozostałych mozaik znajdujących się w bazylice” – wyjaśnia rzecznik sanktuarium David Torchala. Przy biskupie powołano specjalną grupę doradczą, aby wspólnie podjąć refleksję i odpowiednie działania. „Wolimy działać spokojnie, niż pod presją – mówi bp Micas – Działamy długofalowo, na rzecz ofiar, Kościoła, Lourdes i tutejszego przesłania, skierowanego do wszystkich”.