Kard. Prevost podczas modlitwy za Papieża Franciszka (03.03.25) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kościół

Kard. Prevost: Franciszek do końca służył Kościołowi

Choć jesteśmy już w tygodniu wielkanocnym, to po śmierci Papieża Franciszka trzeba powrócić do atmosfery Wielkiej Soboty, do ciszy tego dnia, aby zrozumieć znaczenie tego pontyfikatu – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Robert Prevost OSA, który w 2023 r. został prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Podkreśla, że głównym przesłaniem, które pozostawił Kościołowi jest głoszenie Ewangelii z radością, tak jak to przedstawił w swej pierwszej adhortacji Evangelii gaudium.

Krzysztof Bronk i Tiziana Campisi - Watykan Kard. Prevost przyznaje, że zmarły Papież zawsze robił na nim wrażenie człowieka, który chce autentycznie żyć Ewangelią. Przejawiało się to m.in. w oddaniu, z jakim wypełniał swe papieskie obowiązki. Opowiada, że z Franciszkiem widywał się w każdą sobotę rano, aby omówić z nim sprawy, które podlegają kompetencji jego Dykasterii, w tym nominacje nowych biskupów. „Początkowo umawialiśmy się na godz. 8, ale zauważyłem, że jeśli pojawiałem się wcześniej, to on już na mnie czekał. I dlatego z czasem zacząłem przychodzić wcześniej” – dodaje amerykański purpurat. Podkreśla, że Franciszek nigdy się nie oszczędzał, odpowiedzialnie wypełniał swe obowiązki. „Zawsze był dobrze poinformowany. Wiele razy okazało się, że zanim przyszedłem do niego z jaką sprawą, on sam już ją przeanalizował. Wiedział, jakie decyzje chce podjąć i nie zdawał się jedynie na pracę naszej dykasterii, ale sam zasięgał informacji, rozmawiał z innymi prefektami”. Kard. Prevost wskazuje, że argentyński Papież do końca niestrudzenie służył Kościołowi. Już po zakończeniu hospitalizacji i po powrocie do Domu św. Marty przyjął go na kilku audiencjach i z wielkim zaangażowaniem omawiał przedstawione mu sprawy. Amerykański przyznaje, że miał bardzo dobre relacje ze zmarłym Papieżem. Poznał go, jeszcze w Buenos Aires, kiedy odwiedzał go jako generał augustianów. Kard. Bergoglio często też odwiedzał kościół św. Augustyna w Rzymie. Lubił modlić się przed grobem św. Moniki. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.