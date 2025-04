Kard. Marengo: Papież Franciszek zapisał nową kartę w historii Mongolii

Choć katolików w Mongolii jest mniej niż jeden procent, wiadomość o śmierci Papieża Franciszka poruszyła cały kraj. „Ojciec Święty zdobył serca ludzi podczas swojej wizyty w Ułan Bator jesienią 2023 roku” – mówi kard. Giorgio Marengo, prefekt apostolski Ułan Bator, w rozmowie z mediami watykańskimi.

Federico Piana – Watykan

W jednym z najdalszych i najuboższych zakątków świata, jakim jest Mongolia, śmierć Papieża Franciszka pogrążyła ludność w smutku. „To prezydent Mongolii, Ukhnaagiin Khürelsükh, jako pierwszy przesłał wyrazy współczucia” – zaznacza kard. Marengo. W Mongolii, państwie Azji Wschodniej położonym między dwoma gigantami – Chinami i Rosją – katolików jest mniej niż jeden procent, ale wizyta Papieża Franciszka pozostawiła trwały ślad w sercach mieszkańców, nie tylko katolików.

Powszechny żal

Przedstawiciel Prezydenta, który przekazał prezydencki list kondolencyjny, podkreślił, że historyczna podróż apostolska „stanowiła nową kartę, zapisaną złotymi literami, w relacjach między Mongolią a Stolicą Apostolską”. „Jest jeszcze coś więcej – dodaje kard. Marengo – Khamba Nomun Khan D. Javzandorj, opat-prymas buddyzmu mongolskiego, zadzwonił do mnie, aby powiedzieć, że ofiarowuje rytualną modlitwę za duszę Papieża Franciszka, tak jak uczynił to też podczas jego niedawnej hospitalizacji, po tym jak spotkał się z nim osobiście w Watykanie w styczniu tego roku. Co więcej, były prezydent Enkhbayar niedawno osobiście przetłumaczył na język mongolski encyklikę Fratelli tutti, uznając ją za niezwykle istotną dla przekazania przesłania powszechnego braterstwa, którego nasz świat potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek.

Nadzieja do końca

Prefekt apostolski tej małej katolickiej wspólnoty liczącej 1400 wiernych nie kryje wzruszenia, gdy wraca pamięcią do chwili, w której dowiedział się o śmierci Papieża: „Byliśmy zgromadzeni na tradycyjnym spotkaniu w Poniedziałek Wielkanocny, celebrując wspólnie Eucharystię w małej kaplicy naszego domu duchowości na obrzeżach Ułan Bator. Rozważaliśmy Ewangelię z dnia, odnosząc się także do słów Ojca Świętego wypowiedzianych w przesłaniu Urbi et Orbi dzień wcześniej: «Zło nie zniknęło z naszej historii – pozostanie aż do końca. Ale nie ma już władzy, nie panuje już, nad tymi, którzy przyjmują łaskę tego dnia. Siostry i bracia, a zwłaszcza wy, którzy cierpicie i jesteście udręczeni, wasze ciche wołanie zostało wysłuchane, wasze łzy zostały zebrane, ani jedna nie zaginęła! W męce i śmierci Jezusa Bóg wziął na siebie całe zło świata i swoim nieskończonym miłosierdziem je pokonał». Także jego ostatnie publiczne przesłanie było przesłaniem nadziei!”

Śmierć nie zwycięża

Marengo zaznacza również szczegół, który wydaje się wyrażać całą miłość Mongolii dla Franciszka: „Kiedy dowiedzieliśmy się o jego śmierci, na twarzach wiernych, misjonarzy i misjonarek, którzy poświęcają się dla Ewangelii w ziemi Czyngis-chana, pojawiły się łzy i smutne spojrzenia. Ci mężczyźni i te kobiety musieli jednak zaufać nadziei silniejszej od śmierci, którą Papież, który przybył tutaj do Mongolii, żył nią aż do końca”.