Kard. Koch: Franciszek należy do wielkiej Tradycji Kościoła

Franciszek należy do wielkiej Tradycji Kościoła katolickiego, a przyszły papież będzie kontynuował tę drogę zgodnie z własnym charakterem i sposobem działania. I dlatego musi być wolny, by dalej iść tą drogą – powiedział kard. Kurt Koch, wspominając w Radiu Watykańskim zmarłego papieża.

Krzysztof Bronk i Stefan v. Kempis - Watykan

Kard. Koch przez cały argentyński pontyfikat był odpowiedzialny w Watykanie za ekumenizm. Prefektem ówczesnej Kongregacji dla Popierania Jedności Chrześcijan mianował go jeszcze Benedykt XVI w 2010 r.

Ekumenizm współpracy

Mówiąc o ekumenicznej posłudze Franciszka, podkreślił, że zależało mu na dwóch sprawach. „Po pierwsze, by budować jedność poprzez wspólne podążanie z innymi chrześcijanami. Ukuł nawet taką formułę: musimy iść razem, modlić się razem i pracować razem”.

Podjął tradycję Jana Pawła II

Drugi aspekt ekumenicznej działalności zmarłego papieża to ekumenizm męczenników. „Jest to – jak przypomina kard. Koch – wielka tradycja Jana Pawła II, który twierdził, że krew, którą męczennicy przelali za wiarę w Chrystusa, nie dzieli, lecz jednoczy chrześcijan. Również dla mnie ten ekumenizm męczenników jest dziś najważniejszym celem” – dodał szwajcarski kardynał i teolog.

Podróż przyszłego papieża do Nicei

Zapytany, czy poleciłby przyszłemu papieżowi odbycie podróży do Nicei, aby upamiętnić 1700. rocznicę Soboru Nicejskiego, kard. Koch przypomniał, że Franciszkowi bardzo na tej podróży zależało. „Mam nadzieję, że w planowanym terminie będziemy mieli nowego papieża i gdyby mógł to zrobić, byłby to ważny znak” – powiedział szwajcarski kardynał. Przypomniał, że Sobór Nicejski jednoczy wszystkich chrześcijan, a Ariusz nie należy tylko do przeszłości, również w dzisiejszym Kościele można się spotkać z ariańskimi tendencjami.

Franciszek popierał wszelkie ekumeniczne inicjatywy

Kard. Koch przyznał, że osobiście doświadczył Franciszka jako bardzo spontanicznego, wrażliwego i uważnego papieża. Jego dykasterii dawał dużą swobodę działania i był otwarty na wszystkie ekumeniczne inicjatywy. Na wszystko odpowiadał jednym słowem: „Avanti! – Naprzód!”