Kard. Dziwisz: Jan Paweł II był apostołem Bożego Miłosierdzia

Życie Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły, było bardzo mocno związane z tajemnicą Bożego Miłosierdzia – mówi Vatican News kard. Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz papieża. Dodaje, że polski papież czuł się osobiście zobowiązany do niesienia przesłania przekazanego siostrze Faustynie przez Jezusa.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Wojciech Rogacin - Watykan

Kard. Stanisław Dziwisz podzielił się swoją refleksją podczas pobytu w Rzymie w czasie uroczystości związanych z 20. Rocznicą śmierci Jana Pawła II.

Odkrył orędzie Faustyny w Solwayu

Były sekretarz kard. Wojtyły, a potem papieża Jana Pawła II przypomniał, że Wojtyła zetknął się z przesłaniem przekazanym przez siostrę Faustynę już w młodości, w czasie wojny.

„On odkrył tę tajemnicę jako młody chłopak, pracujący jeszcze w Solvayu w Krakowie. Po pracy szedł do sióstr i tam się dowiedział o siostrze Faustynie. Potem ta tajemnica Bożego Miłosierdzia była w nim, a on czuł wręcz obowiązek, że należy ją pogłębić i podzielić się nią ze światem” – mówi kard. Dziwisz. „Tym bardziej, że siostra Faustyna zostawiła Dzienniczek, w którym zapisane są przesłania dla świata i trzeba było to światu przekazać” – dodaje.

Były przeciwności

Kardynał przyznaje, że nie było to łatwe zadanie. „Byli ludzie – także i w Kościele – którzy byli przeciwni nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia. Także w Polsce. Mówili, że wystarczy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po co nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia?” – przypomina hierarcha.

Dodaje jednak, że Wojtyła pamiętał, iż w Dzienniczku s. Faustyny jest napisane, że jeżeli ludzkość nie zwróci się do Bożego Miłosierdzia, nie będzie pokoju. „Doświadczamy tego. Dzienniczek był napisany, przekazany przez Pana Jezusa, przed wojną – przyszła wojna. Tak że to Miłosierdzie i nabożeństwo do niego jest bardzo związane z historią radosną i bolesną naszej ojczyzny” – mówi kard. Stanisław Dziwisz.

Apostołowie Bożego Miłosierdzia

Dodaje, że świat to zrozumiał. Dziś w świecie panuje bowiem wielkie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Również w Polsce powstały kościoły, wspólnoty Miłosierdzi, a to nabożeństwo łączy się też z postacią Jana Pawła II. „Faustyna bowiem i Jan Paweł II stali się apostołami Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie ich połączyło. Jeśli się mówi o Janie Pawle II, nie można zapominać innego apostoła, którym była siostra Faustyna. W Krakowie staramy się bardzo pamiętać o tym: Faustyna i ten, który przejął od Faustyny orędzie

Przypomina, że Faustyna zmarła, kiedy miała 30 lat, nie znała wpływowych ludzi. Nie mogła sama przekazać światu orędzia, które usłyszała. Trzeba było kogoś, kto by jej misję podjął i przekazał światu. Tą osobą okazał się kardynał Karol Wojtyła, a potem papież Jan Paweł II.

„Nie było łatwo także jeśli chodzi o święto Bożego Miłosierdzia. Nawet w Rzymie byli kardynałowie, którzy mówili: «Po co?» A Jan Paweł II mówił, że jeśli Jezus ukazywał się Faustynie i przekazał to przesłanie, to my, jesteśmy zobowiązani być świadkami tego orędzia i tego przekazu” – podsumowuje kard. Dziwisz.

Symfonia Miłosierdzia

Kard. Stanisław Dziwisz, podobnie, jak wielu innych hierarchów Kościoła w Polsce i na świecie, jest jednym z patronów honorowych wielkiego wydarzenia Symfonia Miłosierdzia, które odbędzie się w Krakowie, w Łagiewnikach 26 kwietnia, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego.

Będzie to koncert i cuwanie modlitewne z udziałem 200 artystów z całego świata. Uczestnicy wykonają w 16 językach symfonię skomponowaną przez Bartłomieja Gliniaka do słów z Dzienniczka s. Faustyny. Wydarzenie będzie się jednocześnie odbywać na 6 kontynentach – w Krakowie, Rzymie i sanktuariach w innych częściach globu.

Organizatorom Symfonii Miłosierdzia pobłogosławił Ojciec Święty Franciszek.