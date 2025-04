Jozafat – święty od pojednania rodzin, łączy Watykan z Białą Podlaską

Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej jest szczególnie związana z Watykanem poprzez postać świętego Jozafata, patrona pojednania. „Za jego wstawiennictwem jednają się rozbite rodziny, małżonkowie, skłócone osoby” – mówi ks. Marian Daniluk, proboszcz parafii, który szerzy kult św. Jozafata.

Ks. Paweł Rytel Andrianik, Wojciech Rogacin – Watykan

„Kult świętego Jozafata przede wszystkim gromadzi ludzi, kórzy szukają pojednania. Są podzieleni, skłóceni, toczą się między nimi różnego rodzaju spory i u tego świętego szukają pomocy w tych trudnych sytuacjach” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News ks. proboszcz Marian Daniluk, dziekan dekanatu bialskiego-północ.

Pojednanie i zapomnienie krzywd

Zwłaszcza od dwóch lat, kiedy z inicjatywy ks. Daniluka, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej zorganizowano – z udziałem Episkopatu Polski - uroczyste obchody 400-lecia męczeńskiej śmierci Jozafata Kuncewicza za jedność Kościoła, w bialskim kościele przy ulicy Brzeskiej, gromadzą się liczni wierni z całej Polski, a także z zagranicy, by prosić tego świętego o pojednanie.

„O łaski proszą członkowie rozbitych rodzin. Przychodzą dzieci, które proszą za rodziców, przychodzą współmałżonkowie, proszą o zgodę wzajemną, o powrót współmałżonka” – opowiada ks. Daniluk.

A co otrzymują? „Przede wszystkim łaskę pokoju” – mówi ksiądz proboszcz. „Jeżeli dochodzi do pojednania – a są to liczne przypadki – to później nie ma między nimi wzajemnego wypowiadania sobie żalów wobec tego, co było w przeszłości. Nikt nie rozpamiętuje, nie wraca do tego, co było. To jest charakterystyczna cecha wstawiennictwa św. Jozafata”.

Comiesięczne nabożeństwa i wiele łask

Łaski za wstawiennictwem św. Jozafata wypraszane są codziennie przy bocznym ołtarzu kościoła Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, gdzie znajduje się obraz przedstawiający męczeństwo Jozafata oraz relikwie świętego.

Każdego 12 dnia miesiąca w kościele jest sprawowana Msza św. o godzinie 18.00 poprzedzona nabożeństwem do św. Jozafata. „Przez co najmniej 20 minut trwa odczytywanie kartek z intencjami i podziękowaniami - tak wiele ich jest” – mówi ks. Daniluk. „I ciągle dzieją się cuda. Włącznie z uzdrowieniami z chorób fizycznych” – dodaje.

Jozafat połączył Białą z Watykanem

W tym kościele w Białej Podlaskiej przez ponad 150 lat przechowywano trumnę z ciałem świętego aż do czasu I wojny światowej, kiedy wywieziono je do Wiednia a następnie do Watykanu. Dziś spoczywa przy ołtarzu św. Bazylego w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

To dlatego związek bialskiej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny z Watykanem jest tak silny. „Dla nas Watykan jest po prostu, jak dom, jedziemy tam jak do siebie” – mówi ks. Marian Daniluk. Dodaje, że ten kościół w Białej Podlaskiej powstał dla św. Jozafata, którego ciało tam złożono. „Dlatego my jedziemy do Watykanu jak do swojego współparafianina” – dodaje ks. Daniluk.

A parafianie, którzy przyjeżdżają do Bazyliki to potwierdzają. „Kiedy tu weszłam po raz pierwszy, od razu poczułam się swojsko, jak w swoim kościele. Czuję, że to mój kościół” - mówi o bazylice watykańskiej jedna z bialskich parafianek.