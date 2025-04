Jasna Góra. Modlitwa i pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej

Na Jasnej Górze Pamięć o ofiarach katastrofy wciąż jest podtrzymywana i pielęgnowana. Niezwykłą wymowę ma Epitafium Smoleńskie, oraz wota, które przekazywane były przez rodziny w ciągu kilku lat. Pierwsze trafiły do sanktuarium pamiątki po generale Andrzeju Błasiku, dowódcy Sił Powietrznych.

Jasna Góra News

Znajdują się one w stałej ekspozycji „Polskie drogi do wolności. Jak mówi kustosz zbiorów sztuki wotywnej Jasnej Góry ojciec Stanisław Rudziński, żona generała Andrzeja Błasika ofiarowała płaszcz męża z katastrofy, część szalika, marynarkę. „Są też pamiątki po księdzu Janie Osińskim, paszport dyplomatyczny, część złamanego wiecznego pióra. Mamy wśród pamiątek piuskę ks. generała Tadeusza Płoskiego. Są one wymowną lekcją historii po tym wydarzeniu” – informuje o. Rudziński.

Pamiątki po katastrofie

Wśród pamiątek smoleńskich na Jasnej Górze znajdują się też przekazane m.in. od rodziny generała Bronisława Kwiatkowskiego, prezesa NBP Sławomira Skrzypka, rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, czy ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Ważnym elementem upamiętniającym katastrofę smoleńską jest fragment blachy samolotu Tu-154M umieszczony w sukience na Cudownym Obrazie Matki Bożej.

W przeddzień rocznicy katastrofy smoleńskiej na Jasnej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tragedii. Hołd polskiej elicie oddali polscy parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele świata kultury i edukacji.

Abp Depo: Zwyciężać przebaczeniem i dobrem

Centralnym punktem była sprawowana w Kaplicy Matki Bożej Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo. Metropolita częstochowski w homilii przypominał, że dar jedności Polaków musi być zbudowany na prawdzie, a wołanie o sprawiedliwość i pokój musi być związana z Bogiem.

„Nie cofniemy nigdy wydarzeń wiosny 1940 roku, czy 10 kwietnia 2010 roku, ale możemy podjąć wysiłek umysłu i serca, aby uczynić to samo, co Chrystus: pokrzyżować plany złemu duchowi poprzez wierność i świadectwo prawdzie. Polska została dotkliwie zraniona, ale z tych ran może wypłynąć przeogromne dobro, abyśmy z pomocą Ducha Świętego byli ludźmi sumienia, nazywając zło złem, a przemoc zwyciężając przebaczeniem i dobrem” – mówił abp Depo.

Podczas uroczystości złożono kwiaty i znicze przed Epitafium Smoleńskim.

Do katastrofy doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41. W katastrofie samolotu Tu-154M zginęło 96 osób, w tym para prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy.