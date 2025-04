Jan Paweł II, Prymas Wyszyński, Rodzina Ulmów - kanonizacje i beatyfikacje papieża Franciszka

Pontyfikat papieża Franciszka zapisał się w historii Kościoła jako czas wyjątkowego docenienia polskich świadków wiary i męczenników. Wśród 942 nowych świętych i ponad 1,5 tysiąca błogosławionych wyniesionych na ołtarze w tym okresie, szczególną rolę odegrały postacie z Polski. Ich życie stało się inspiracją dla milionów. Przybliżamy najważniejsze kanonizacje i beatyfikacje Polaków w czasie pontyfikatu Franciszka.

Karol Darmoros

Kanonizacja Jana Pawła II

Najbardziej doniosłym wydarzeniem była kanonizacja Jana Pawła II, która miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Placu św. Piotra. W tej historycznej, podwójnej papieskiej kanonizacji – obok papieża z Polski świętym ogłoszono Jana XXIII – uczestniczył papież senior Benedykt XVI. Uroczystość przyciągnęła miliony pielgrzymów, w tym rzesze Polaków. Cud, który umożliwił kanonizację, dotyczył uzdrowienia Floribeth Mory Diaz z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. „Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera” - mówił podczas kanonizacji papież Franciszek.

Beatyfikacja Rodziny Ulmów

Kolejnym przełomowym momentem była beatyfikacja rodziny Ulmów, która odbyła się 10 września 2023 roku w Markowej na Podkarpaciu. Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci, w tym nienarodzonym, zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie Żydów. Była to pierwsza w historii Kościoła beatyfikacja całej rodziny, w tym bezimiennego dziecka, uznanego za męczennika w chwili narodzin podczas egzekucji. Uroczystość, której przewodniczył kard. Marcello Semeraro, podkreśliła heroizm Ulmów jako wzór miłości bliźniego i obrony życia. „W świadectwie i męczeństwie Ulmów i ich dzieci odkrywamy na nowo wielkość rodziny, miejsca życia, miłości i płodności. Odkrywamy na nowo wielkość misji, jaką Stwórca powierzył małżonkom” - zaznaczył podczas uroczystości w Markowej kard. Marcello Semeraro.

Kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego

5 czerwca 2016 roku papież Franciszek kanonizował o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Ten XVII-wieczny polski duchowny, znany z głębokiej pobożności, dzieł miłosierdzia i propagowania kultu Niepokalanego Poczęcia, został uznany za świętego po cudzie, jakim było niespodziewane wyleczenie 20-letniej dziewczyny z silnej choroby układu oddechowego. „Chodzi o to, by nie uciekać od Krzyża, ale trwać tam, podobnie jak to uczyniła Panna Maryja, która cierpiąc wraz z Jezusem otrzymała łaskę nadziei wbrew wszelkiej nadziei. Było to również doświadczenie Stanisława od Jezusa i Maryi oraz Marii Elżbiety Hesselblad, dziś ogłoszonych świętymi: pozostawali ściśle zjednoczeni z męką Jezusa, i w nich przejawiła się moc Jego zmartwychwstania” - podkreślał w trakcie kanonizacji papież Franciszek.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Wyjątkowym momentem dla Kościoła w Polsce był 12 września 2021 roku i beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas uroczystości w Warszawie, wspólnie z Prymasem Tysiąclecia, błogosławioną ogłoszono matkę Elżbietę Czacką, założycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia mógł zakończyć się dzięki uznaniu cudu uzdrowienia z nowotworu tarczycy 19-letniej wówczas s. Nulli, nowicjuszki ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Kard. Wyszyński, który przewodził Kościołowi w Polsce w trudnych czasach komunizmu, był symbolem niezłomności, wiary i patriotyzmu. Jego beatyfikacja, celebrowana przez kard. Marcello Semeraro, była dla Polaków momentem przypomnienia o sile ducha Prymasa, który przeprowadził naród przez mroki totalitaryzmu, m.in. dzięki Jasnogórskim Ślubom Narodu. „W walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn, często powtarzał: ‚Kto nienawidzi, ten już przegrał”. W niczym się nie oszczędzał, znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem kulminacyjnym były trzy lata spędzone w więzieniu, od 1953 do 1956 roku” - przypomniał podczas beatyfikacji kard. Marcello Semeraro.

Zawieszone beatyfikacje

Pontyfikat Franciszka potwierdził, że świętość jest możliwa w różnych realiach – od papieskiego tronu, przez prymasostwo w cieniu komunistycznego reżimu, po wiejską chatę w Markowej.

Śmierć papieża Franciszka wstrzymała jednak dwie beatyfikacje planowane w tym roku w Polsce. 24 maja w Poznaniu miał zostać wyniesiony ks. Stanisław Streich, zastrzelony przez komunistę 27 lutego 1938 roku. Druga ceremonia, zaplanowana na 31 maja w Braniewie, dotyczyła beatyfikacji piętnastu sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, zamordowanych przez sowieckich żołnierzy w 1945 roku.

Obie beatyfikacje zostały jednak odwołane po decyzji kongregacji generalnej kardynałów, która we wtorek postanowiła zawiesić wszystkie planowane ceremonie beatyfikacyjne do czasu wyboru nowego papieża. Nie odbędzie się również kanonizacja bł. Carlo Acutisa, która była zaplanowana w niedzielę 27 kwietnia.