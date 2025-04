Jan Paweł II: Papież, który dotarł do Pokolenia Z

Choć od śmierci św. Jana Pawła II mija 20 lat, to jego przesłanie wciąż inspiruje młodych na całym świecie. Dla 16-letniego Bernardo Oliveiry dos Santosa z brazylijskiego Salvadoru papież Polak pozostaje wzorem wiary, odwagi i bliskości z młodzieżą, mimo że, tak jak już miliony katolików na całym świecie, urodził się już lata po 2 kwietnia 2005 roku.

Karol Darmoros

Papież młodych i dla młodych

„Jan Paweł II był wielkim papieżem, szczególnie dla nas, młodych” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News Bernardo Oliveira dos Santos, akolita z Brazylii. Choć urodził się już za pontyfikatu Benedykta XVI, nauczanie papieża z Polski zna dobrze – z opowieści rodziców, ludzi Kościoła i własnych poszukiwań. Najbardziej zapadły mu w serce słowa, które papież często kierował do młodzieży. „Podczas swojego pontyfikatu zbliżył wielu młodych ludzi do Kościoła. Tak często zwracał się do nas, młodych, abyśmy nie bali się być świętymi” - podkreśla.

Dla Bernardo to nie tylko hasło – to wezwanie do życia w celu osiągnięcia świętości. Sam na swoim instagramowym profilu zamieszcza informacje o świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze.

Pielgrzym miłości i świętości

Bernardo podkreśla, że Jan Paweł II nie był papieżem zza biurka. „To był papież pielgrzym – ponieważ podróżował po prawie całym świecie, szerząc miłość i wykonując wielkie dzieło ewangelizacji” – mówi z podziwem. Jan Paweł II trzykrotnie odwiedził kraj Bernardo - w 1980, 1991 i 1997 roku.

Młody Brazylijczyk zwraca też uwagę na wielką liczbę kanonizacji i beatyfikacji dokonanych przez papieża Polaka, w tym świętej Pauliny od Serca Jezusa Konającego, pierwszej brazylijskiej świętej. Najpierw w 1991 roku została beatyfikowana w Sao Paulo, a kanonizowana 11 lat później w Watykanie. Obu uroczystościom przewodniczył Jan Paweł II. „Był wielkim papieżem, wielkim świętym i przykładem świętości” - wyznaje nasz rozmówca.

Pokolenie JP2? Także ci, którzy go nie znali

Bernardo urodził się już za pontyfikatu Benedykta XVI. Jego świadome wzrastanie w wierze to pontyfikat Franciszka. Jednak św. Jan Paweł II nie jest dla niego jedynie postacią historyczną, pomnikową. „Poznałem go dzięki moim rodzicom i bliskim osobom, a także ucząc się o życiu świętych, ponieważ od małego dużo o nim słyszałem” – wyznaje.

Dla Bernardo postać zmarłego 20 lat temu papieża to także inspiracja do zgłębiania informacji o innych wyniesionych na ołtarze Polakach. Na swym profilu zamieścił też informację o błogosławionych franciszkanach, ojcach Zbigniewie Strzałkowskim i Michale Tomaszku, zamordowanych w 1991 roku podczas misji w Peru.

W słowach Bernardo brzmi nadzieja, że św. Jan Paweł II nadal przemawia do serc młodych na całym świecie. Nawet jeśli nie mogli go poznać osobiście, czy obserwować wydarzeń z jego udziałem, to dziedzictwo papieża z Polski nie przestaje być żywe.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)