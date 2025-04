Gniezno świętuje 1000-lecie koronacji królewskich

Prymas Polski abp Wojciech Polak zaprasza na uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka II Lamberta. Jubileuszowe obchody odbędą się w Gnieźnie w dniach 26–27 kwietnia. Uroczystości o charakterze państwowym i kościelnym będą połączone z tradycyjnym odpustem ku czci św. Wojciecha – głównego patrona Polski.

Karol Daromoros

Dziedzictwo wiary i państwowości

Prymas Polski w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zachęcił do wspólnego świętowania i dziękczynienia „za dar świadka wiary, jakim był św. Wojciech”. „Ten, który swoją krwią przypieczętował przyjęty przez nas chrzest” - mówił abp Polak. Jak podkreśla, owocem tego chrztu były także narodziny królestwa Polski, które stało się faktem w 1025 roku. „Chcemy dziękować Panu Bogu za przeszłość i z nadzieją otwierać się ku przyszłości. Pielgrzymi nadziei, którzy idą, aby służyć i dać życie. Idą razem w nadziei. Wszystkich do tej wspólnej pielgrzymki, do Gniezna, bardzo serdecznie zapraszam” - powiedział prymas Polski.

Jubileusz w Gnieźnie będzie wyjątkowy także z racji 1025-lecia archidiecezji gnieźnieńskiej. Uroczystości rozpoczną się już 23 kwietnia Mszą św. w intencji mieszkańców miasta, a zakończą 27 kwietnia procesją z relikwiami św. Wojciecha i uroczystą sumą odpustową w katedrze gnieźnieńskiej. W obchodach weźmie udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele Sejmu i Senatu, a także biskupi z Polski i zagranicy. 26 kwietnia w Gnieźnie odbędzie się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów.

Wspólnota i kultura

Program obchodów obejmuje też wydarzenia kulturalne. W piątek, 25 kwietnia na Placu św. Wojciecha odbędzie się koncert zespołu TGD z udziałem Mateusza Ziółko. W sobotę od rana trwać będzie Jarmark św. Wojciecha oraz Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Adalbertus. Tego dnia odbędzie się też uroczysty koncert koronacyjny i wieczorne Nieszpory, po których tradycyjnie wyruszy procesja z relikwiami św. Wojciecha.

Kulminacją będzie niedzielna Eucharystia, sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej przez legata papieskiego, kard. Kazimierza Nycza. Msza ta wyjątkowo nie odbędzie się na Placu św. Wojciecha, ale wewnątrz katedry – miejscu szczególnym, skrywającym relikty świątyni koronacyjnej pierwszych polskich królów. Właśnie w niedzielę relikwie św. Wojciecha zostaną przeniesione procesyjnie na powrót do katedry gnieźnieńskiej.

Zaczęło się w Gnieźnie

Koronacja Bolesława Chrobrego była zwieńczeniem wieloletnich starań o niezależność polityczną i kościelną młodego państwa polskiego. Poprzedził ją Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku, podczas którego cesarz Otton III ogłosił utworzenie metropolii gnieźnieńskiej – pierwszej samodzielnej organizacji kościelnej w Polsce. Chociaż niektórzy historycy uznają gest Ottona za symboliczne ukoronowanie Chrobrego, rzeczywista koronacja miała miejsce dopiero po śmierci cesarza i papieża Sylwestra II – najprawdopodobniej 18 lub 23 kwietnia 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Jeszcze w tym samym roku, po śmierci Chrobrego, koronowany został także jego syn, Mieszko II Lambert.