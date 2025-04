Dlaczego Francuzi odkrywają wiarę i proszą o chrzest? Przeprowadzono badania

Kościół we Francji czeka w tym roku kolejna już Wielkanoc z rekordową liczbą chrztów dorosłych. Jak podał Episkopat, chrzest przyjmie 10384 dorosłych i 7400 nastolatków, czyli o 45 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Największy wzrost odnotowano wśród licealistów i w przedziale wiekowym 18-25 lat. Dane pochodzą z 90 proc. diecezji. Tygodnik Famille Chrétienne wraz z portalem Aleteia przeprowadził badania wśród niemal 900 katechumenów, aby lepiej zrozumieć, kim są i w jaki sposób doszli do wiary.

Krzysztof Bronk - Watykan

Przede wszystkim młodzi

Okazuje się, że przede wszystkim są to ludzie młodzi. 73 proc. ma od 17 do 35 lat, a 44 proc. poniżej 25 lat. Zdecydowana większość, niemal 65 proc. nie dorastała w wierzącej rodzinie, a 50 proc. deklaruje, że samodzielnie odkryło wiarę.

Osobiste poszukiwania

Zapytani, jak odkryli wiarę, 40 proc. odpowiada, że dzięki własnym poszukiwaniom, 23 proc. – dzięki rodzinie, 14 proc. – pod wpływem przyjaciół. 25 proc. twierdzi, że w procesie nawrócenia mogli polegać na wierzących przyjaciołach, 20 proc. na dziadkach, po 12 proc. na małżonkach i rodzicach.

Siła liturgii

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród przyszłych katolików, istotnym elementem na drodze odkrywania wiary był udział w liturgii Kościoła. 83 proc. katechumenów uczestniczyło we Mszy św. zanim zaczęli się ubiegać o chrzest. Famille Chrétienne przytacza świadectwa licealisty Jeana, którego koledzy zaprosili do kościoła: „Ta pierwsza Msza była momentem objawienia, radykalnym uświadomieniem sobie istnienia Boga, odpowiedzią na wiele pytań. Miesiąc później byłem już wierzącym”. 19-letnia Sarah opowiada, że doświadczała głębokiej samotności, kiedy przeprowadziła się do Bordeaux. „Msza studencka była wielkim źródłem pocieszenia i chwilą spokoju”.

Z ankiety wynika również, że 59 proc. badanych przed rozpoczęciem katechumenatu czytało Pismo Święte, 42 proc. sporadycznie, 17 proc. regularnie.

Mocne doświadczenie duchowe

Mówiąc o swym procesie nawrócenia, 40 proc. katechumenów wskazuje na pewne „fundamentalne doświadczenie duchowe”, które skłoniło ich do wejścia na drogę wiary. Dla innych decydującą rolę odegrało zawarcie małżeństwa lub narodziny dziecka (10 proc.), czytanie Pisma Świętego (10 proc.), świadectwo przyjaciół (10 proc.).

Rola sieci społecznościowych

Nowym czynnikiem jest rola sieci społecznościowych. 78 proc. katechumenów twierdzi, że miały one wpływ na odkrywanie lub pogłębianie wiary. 54 proc. przyznaje, że to jakiś kapłan, zakonnik czy katecheta pomógł im na drodze wiary. 32 proc. wskazuje na istotną rolę przyjaciela. 24 proc. przyznało jednak, że drogę do wiary przebyli sami.

Dobre przyjęcie w parafii

80 proc. zadeklarowało, że są w pełni zadowoleni z przyjęcia, jakie otrzymali w swoich parafiach. Tylko 20 proc. ma problemy z integracją w lokalnej wspólnocie. 95 proc. chce się zaangażować w życie Kościoła po przyjęciu chrztu. Dzieląc się swymi oczekiwaniami 57 proc. odpowiedziało, że szuka przyjaciół, którzy podzielają ich wiarę, 22 proc. duchowego przewodnictwa, 12 proc. grupy neofitów.