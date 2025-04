Bp Suchodolski: Jan Paweł II młodym pokazywał osobę Jezusa Chrystusa

Tutaj młodzi mogą zobaczyć, że nie są sami, ale, że razem z innymi wierzą w tego samego Chrystusa i dla Niego otwierają swoje życie – tak o aktualności Światowych Dni Młodzieży – dziele zapoczątkowanym przez Papieża Polaka – opowiadał w rozmowie z Radiem Watykańskim bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

ks. Marek Weresa – Watykan

Wyjść z izolacji

Bp Grzegorz Suchodolski na początku rozmowy z mediami watykańskimi wskazał, że dzieło ŚDM, które zapoczątkował Jan Paweł II, jest ciągle żywe. Jest tak dlatego, że Papież „skroił je na miarę potrzeb młodego człowieka”. To zaproszenie do przeżycia wiary w wymiarze wspólnotowym. Zauważył, że tego młodym w latach 80. – gdy Papież inicjował pierwsze spotkania – brakowało; dziś, w XXI w. to pragnienie jest jeszcze bardziej dostrzegalne. „Młodzi chcą przeżywać swoje spotkanie z Jezusem we wspólnocie młodego Kościoła i może dlatego często ich brakuje w naszych wspólnotach codziennych, parafialnych czy diecezjalnych” - powiedział.

Sukces duszpasterski

Bp Suchodolski powiedział, że ŚDM, które Jan Paweł II przygotował dla Kościoła, „rzeczywiście wyrosły z miłości do młodego pokolenia”. Odpowiedź dał sam Papież, kiedy powiedział, że jako młody kapłan nauczył się „miłować ludzką miłość”. Dla młodego pokolenia był tym, który nie tylko wskazywał drogę, ale – jako pierwszy – zakasywał rękawy, żeby być z ludźmi młodymi na co dzień. „To, czego nauczył się jako młody kapłan i później jako biskup, to realizował już jako pasterz Kościoła powszechnego” - dodał bp pomocniczy diecezji siedleckiej.

Biskup dodał także, że dziś, kiedy zastanawiamy się jak pracować z młodymi ludźmi, możemy podążać za wzorem, który zostawił nam Papież Polak. Chodzi o obecność, towarzyszenie, czy „po prostu miłość do młodego pokolenia”.

Obudzić pragnienie poznawania wiary

Rozmówca Radia Watykańskiego dodał, że w trakcie ŚDM, poza doświadczeniem wspólnotowości jest także dużo czasu, aby młodzi ludzie mogli sami wybrać to, „za czym tęskni ich serce”. Jest przestrzeń na adorację Najświętszego Sakramentu i osobistą modlitwę, czas na koncert i uwielbienie. Istotne są też codzienne katechezy, które głoszą pasterze Kościoła, aby młody człowiek mógł zanurzyć się w obecności Pana Boga, ale także aby mógł zobaczyć fundamenty wiary.

Głosić wszystkim, że zbawienie jest tylko w Jezusie

Bp Suchodolski zapytany o aktualność pontyfikatu św. Jana Pawła II, powiedział, że swoistym fenomenem jest to, że Ojciec Święty zapraszając młodych do „wędrówki przez kontynenty” nie przekazał im niczego innego jak właśnie krzyż naszego Pana i Zbawiciela. „I tak naprawdę, Światowe Dni Młodzieży to jest nieustanna wędrówka młodych, kolejnych pokoleń młodych z krzyżem na ramionach. I możemy szukać różnych gadżetów i pomysłów na duszpasterstwo młodzieży; a Jan Paweł II powiedział, że najbardziej owocne będą one wtedy, kiedy młodych skonfrontujemy z krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa jako znakiem miłości Bożej do człowieka. I myślę, że za tym tęskni dzisiejszy człowiek” - zaakcentował. Bowiem młodych ludzi pociąga miłość szczera, którą możemy odnaleźć jedynie w Jezusie.