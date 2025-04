Bp Suchodolski: chcemy zainspirować Kościół w Polsce do życia konkretnymi tematami w obszarach apostolatu świeckich

Przygotowanie forum apostolstwa świeckich, które będzie odbywało się cyklicznie co roku w piątek i sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, w tym roku 28-29 listopada – było głównym tematem spotkania Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, która obradowała 1 kwietnia br. w Sekretariacie KEP w Warszawie.

Od chrztu do świętości

Sekretarz Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich Szymon Czyszek zaznaczył, że uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym, w jaki sposób stworzyć przestrzeń spotkania dla osób świeckich zaangażowanych w życie Kościoła. „Chodzi o forum wymiany idei i dobrego rozumienia apostolatu świeckich, który polega na ścieżce przejścia od chrztu do świętości. Chcemy przypominać, że świeccy mają cel i kierunek, ku któremu zmierzają. Chcemy, aby powstało forum apostolatu świeckich, miejsce spotkania różnych grup, które istnieją w naszym Kościele i świadczą o bogactwie Ducha Świętego, aby mogły się poznać, od siebie się uczyć, radzić sobie z trudnościami, a czasem inspirować i działać w przestrzeniach, które obecnie wymagają większej atencji” – podkreślił.

Sekretarz Rady zwrócił uwagę, że podczas spotkania dyskutowano również o tym, w jaki sposób świeccy mogą przeżywać swoje powołanie do świętości w swoich rodzinach i lokalnych społecznościach, a także w przestrzeni publicznej. „Świeccy mają rolę i zadanie, by być świadkami Ewangelii w dzisiejszym świecie. Do tego potrzebna jest właściwa refleksja, aby świeccy rozumieli, jakie są ich zadania i w jaki sposób możemy wspierać tych, którzy chcą się w to angażować” – ocenił.

Forum apostolstwa świeckich

Przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich bp Grzegorz Suchodolski wskazał, że uczestnicy obrad wysłuchali trzech przedłożeń na temat tego, czym powinno zajmować się apostolstwo świeckich. „W pierwszym przedłożeniu zostało to nam przedstawione przez duszpasterza parafialnego, czyli kapłana, który jest proboszczem dużej parafii. Drugie przedłożenie było wygłoszone przez lidera wspólnoty świeckich, a więc apostolstwo świeckich widziane oczami lidera świeckiego: co robić, a czego unikać. Trzecie przedłożenie to było wystąpienie teologa, który powiedział nam o apostolstwie świeckich widzianym oczami teologa” – przyznał. Podkreślił, że na podstawie tego trójgłosu wywiązała się istotna debata, w czasie której uznano, że „konieczne jest dzisiaj miejsce spotkania dla liderów apostolstwa świeckich”.

„Potrzebujemy budować na nowo więzi i relacje, nie możemy żyć fragmentarycznie, być rozczłonkowani czy też wrogo nastawieni do siebie. Ta relacyjność, czyli wzajemne otwarcie na siebie, słuchanie siebie nawzajem, inspirowanie siebie, to jest właśnie to, czym chcemy zaszczepić ducha apostolstwa świeckich, które będziemy przygotowywali” – wskazał bp Suchodolski. Poinformował, że członkowie Rady podjęli decyzję o tym, iż „forum apostolstwa świeckich – szukamy jeszcze dla niego odpowiednej nazwy – będzie odbywało się cyklicznie co roku w piątek i sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, czyli w tym roku 28-29 listopada, tak, aby zainspirować Kościół lokalny w Polsce do życia konkretnymi tematami w obszarach apostolatu świeckich”.

Świeccy nie są w Kościele obcymi

Przewodniczący Rady zauważył, że mówiono też dużo o relacyjności. „Świat będzie należał do tych, kto ten świat bardziej pokocha” – przyznał. „O tym mogą mówić dzieci czy młody człowiek, że on będzie należał do tego, kto go bardziej pokocha. W tym kontekście chcemy otworzyć nasze wspólnoty na umiejętność kochania świeckich. Bo często świeccy są traktowani jako przedmiot w Kościele, a my musimy ich potraktować bardziej osobowo, wspólnotowo, relacyjnie, i ich pokochać, wyjść do nich z miłością, żeby poczuli, że w Kościele nie są obcymi, przychodniami, ale domownikami Boga i współobywatelami świętych” – zauważył. Przyznał, że stąd bierze się hasło: „Od chrztu do świętości”. „Ufamy, że ta nasza praca i posługa na rzecz apostolatu świeckich przyniesie nowe impulsy dla Kościoła w naszej Ojczyźnie” – stwierdził bp Suchodolski.

BP KEP