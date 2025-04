Abp Wojda: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam drogę pokoju

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam drogę pokoju, przebaczenia i wzajemnego szacunku – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzył wszystkim umocnienia na drodze codziennego pielgrzymowania ku niebu.

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

„Z serca życzę każdemu z Was: rodzinom, osobom samotnym, chorym, młodzieży i dzieciom — aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Was swoją łaską, pokojem i siłą do pokonywania codziennych trudów” – podkreślił abp Tadeusz Wojda SAC w życzeniach wielkanocnych. „Niech Jego zwycięstwo nad śmiercią umacnia nas w codziennym pielgrzymowaniu ku niebu” – dodał.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w nagraniu wideo przypomniał, że tegoroczna Wielkanoc wpisuje się w Rok Jubileuszowy pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. Jak również jest etapem przygotowania do wielkiego Jubileuszu Odkupienia w 2033 roku. „Już dziś jesteśmy wezwani do tego, by budować nasze życie osobiste, społeczne i kościelne na fundamencie żywej wiary” – zaznaczył abp Wojda.

Zwrócił też uwagę na obchodzoną 14 kwietnia kolejną rocznicę Chrztu Polski i przypadającą również w kwietniu tego roku 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. „Wydarzenia te przypominają nam o chrześcijańskich korzeniach naszego narodu, jak i o odpowiedzialności za przekaz wiary kolejnym pokoleniom” – powiedział.

Dodał, że Wielkanoc to czas, który wzywa zarówno wspólnotę wierzących, jak i wspólnotę narodową do jedności. „W obliczu napięć, niepewności i podziałów, które boleśnie ranią nasze życie w kraju, Zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam drogę pokoju, przebaczenia i wzajemnego szacunku” – podkreślił. Życzył, by uroczystość Zmartwychwstania była dla wszystkich „duchowym powrotem do tego, co najważniejsze: do miłości Boga i bliźniego, do prawdy, która wyzwala, i do nadziei, która nie zawodzi”.