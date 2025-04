Abp Polak: wielu mówi o doświadczeniu obecności Jana Pawła II w życiu polonijnym

Dwudziesta rocznica śmierci Jana Pawła II mobilizuje do wspomnień, modlitwy, i ponownego odkrywania dziedzictwa Papieża Polaka. Wielu wspomina także o jego obecności w życiu Polonii – powiedział Vatican News prymas Polski abp Wojciech Polak. 1 kwietnia zakończył on wizytę wśród Polonii w angielskim Nottingham.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Metropolita gnieźnieński podkreślił, że, podobnie jak w Polsce, Polacy w Anglii poprzez rozmowy, przekazywanie pamięci i różnorodne inicjatywy przybliżają młodemu pokoleniu postać i nauczanie Jana Pawła II.

Duchowe dziedzictwo św. Jana Pawła II na Wyspach

Wielu Polaków w Nottingham stara się na co dzień żyć zgodnie z nauczaniem Papieża Polaka. „Dużo osób przychodzi do kościoła, są to rodziny z dziećmi, a więc widać, że jest to pokolenie, któremu zależy na katolickim wychowaniu” – zaznaczył abp Polak. Wskazał na potrzebę obejmowania troską duszpasterską wszystkich, „zarówno tych starszych, którzy też mają oczywiście swoje duchowe potrzeby, ale także duszpasterstwo rodzin, dzieci i młodzieży”. Podziękował miejscowym polskim duszpasterzom za realizowanie tego zadania.

Metropolita gnieźnieński zaznaczył, że pielęgnowanie żywej wiary wśród Polonii nie jest łatwe w świecie wielokulturowym, wieloreligijnym, obcojęzycznym, więc tym bardziej modlitwa, katecheza i przygotowanie do sakramentów, prowadzone w języku polskim, są dla nich ważne.

„Jestem ujęty przede wszystkim z jednej strony tym dziełem odnowy, które się dokonało tutaj w Nottingham” - zaznaczył abp Polak. Docenił także dalekosiężną wizję duszpasterskich działań i zarazem codzienną, niekiedy wielogodzinną służbę. „Widziałem księży spowiadających praktycznie całą niedzielę” – mówił, dodając, że zaangażowanie kapłanów i parafian pociąga do wiary także ludzi spoza parafii.

Fundacja im. Kardynała Józefa Glempa

Podczas swojej wizyty w Anglii prymas spotkał się m.in. z Powiernikami Fundacji im. Kardynała Józefa Glempa, której sam jest Powiernikiem i Opiekunem. Rozmowy dotyczyły misji i dalszych działań Fundacji, której celem jest wspieranie w nauce języka angielskiego polskich księży studentów. „Doświadczyłem tutaj przede wszystkim bardzo uporządkowanego działania tej fundacji, bardzo systematycznego, bardzo programowego” – mówił. Podkreślił, że jest ono „nie tylko teoretycznym wychodzeniem naprzeciw potrzeb studentów, którzy chcą się języka angielskiego nauczyć, ale też włączaniem tych studentów także w to duchowe dziedzictwo, w duszpasterstwo poprzez pobyt też na parafiach u księży polskich”. Mówiąc o Powiernikach Fundacji, docenił ich profesjonalizm w zarządzaniu, połączony z wrażliwością duszpasterską.

Prymasowska wizyta

Abp Wojciech Polak gościł w Nottingham w dniach 28 marca – 1 kwietnia. Przybył na zaproszenie ks. Krzysztofa Kawczyńskiego oraz miejscowej polskiej wspólnoty. Towarzyszył mu ks. Zbigniew Przybylski, kanclerz Kurii Gnieźnieńskiej. Wizyta była okazją do spotkań z Polonią, lokalnymi władzami oraz do uczczenia ważnych wydarzeń i miejsc związanych z historią Polski.

Jednym z kluczowych punktów był udział w obchodach 10-lecia Polskiej Szkoły Sobotniej im. św. Jana Kantego w Nottingham. Szkoła ta od dekady pełni ważną rolę w podtrzymywaniu polskiej kultury, języka i tradycji wśród młodego pokolenia Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Prymas Polski wyraził wdzięczność nauczycielom i rodzicom za ich zaangażowanie w kształcenie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Złożył też wizytę na Polskim Cmentarzu Wojennym w Newark, gdzie spoczywają polscy lotnicy i spadochroniarze, a także gdzie byli pochowani gen. Władysław Sikorski oraz trzej Prezydenci RP na Uchodźstwie, zanim ich szczątki zostały sprowadzone do Polski.