Abp Peta z Kazachstanu: św. Jan Paweł II był prorokiem

Ojciec Święty Jan Paweł II był prorokiem w odniesieniu do Kazachstanu i nie tylko. Podarował nam sanktuarium narodowe, które ma ciąg dalszy, rozwija się teraz – powiedział Vatican News metropolita Astany abp Tomasz Peta. Podkreślił, że to polski Papież jako pierwszy nazwał Oziornoje sanktuarium narodowym tego państwa w Azji.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Jan Paweł II przybył do Kazachstanu we wrześniu 2001 r. Po Mszy św. na placu Matki Ojczyzny, z udziałem 40 tysięcy osób, powiedział, że udaje się w pielgrzymce duchowej do „Waszego Narodowego Sanktuarium”. „I tak nam z nieba spadło Sanktuarium Narodowe. Nikt tak nie nazywał tej wioski” - zaznaczył abp Peta i podkreślił, że słowa Ojca Świętego miały decydujący wpływ na oficjalne przyznanie tego tytułu miejscowemu sanktuarium w małym Oziornoje. Metropolita Astany przyznał, że podczas wcześniejszej wizyty ad limina opowiedział Papieżowi o tym miejscu.

Św. Jan Paweł II w Kazachstanie w 2001 r.

Oziornoje - jedyne sanktuarium w Azji Centralnej

Abp Tomasz Peta zaznaczył, że Oziornoje promieniuje na cały region Azji Centralnej. Słowa Papieża Polaka o sanktuarium narodowym traktuje jak proroctwo, podobnie jak wypowiedź ówczesnego prymasa Polski kard. Józefa Glempa, który w 2000 roku stwierdził, że za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat słowo Oziornoje będą wymawiać łącznie ze słowami Lourdes, Fatima, Guadalupe i Częstochowa.

Przesłanie Papieża Franciszka z okazji koronacji figury Matki Bożej

Z okazji koronacji figury Matki Bożej Królowej Pokoju na poziomie diecezjalnym wysłano wiadomość do Papieża Franciszka z prośbą o błogosławieństwo na tę uroczystość. Jak przypomniał metropolita Astany, Ojciec Święty zachęcił wówczas, aby czcić Królową Pokoju jako patronkę Kazachstanu i Azji Centralnej. To „kolejny dar z Watykanu dla Kazachstanu” - wskazał abp Peta.

Papież Franciszek w Kazachstanie w 2022 r. (Vatican Media)

Pamięć o wizycie św. Jana Pawła II ciągle żywa

Od wizyty Jana Pawła II w Kazachstanie minęły 24 lata, ale ciągle ta wizyta jest tam wspomniana. W 2022 r. Kazachstan odwiedził również Papież Franciszek. Obie papieskie podróże apostolskie mają duże znaczenie dla mieszkańców Kazachstanu. „Pamiętają tamte dni, to ciągle to wspominają, także ci, którzy nie są katolikami i dzielą się właśnie tą radością przebywania Jana Pawła II w Kazachstanie” - wskazał metropolita Astany. Istnieje jednak potrzeba, aby opowiadać o podróży apostolskiej sprzed 24 lat tym, którzy już jej nie pamiętają. „To już też nasza praca jest, żeby wracać do tego, co Ojciec Święty powiedział, co zrobił w Kazachstanie” - podsumował abp Tomasz Peta.