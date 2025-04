Abp Jędraszewski o św. Janie Pawle II: tytuł „wielki” nadał mu chrześcijański lud

Abp Marek Jędraszewski, następca kard. Karola Wojtyły na stolicy biskupiej w Krakowie, przewodniczył centralnym uroczystościom upamiętniającym 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II, które pod Wawelem odbyły się w papieskim sanktuarium na Białych Morzach.

Przemysław Radzyński

Syn polskiego narodu

„Jan Paweł II, syn polskiego narodu został powołany do tego, aby odnowić kraj i stać się przymierzem dla naszego ludu, by wołać „wyjdźcie na wolność!” – mówił abp Marek Jędraszewski nawiązując do proroka Izajasza i wspominając wielki entuzjazm, jaki zapanował w Polsce po wyborze Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W tym kontekście przywołał fragment słynnej homilii Ojca Świętego z na Placu Zwycięstwa w Warszawie wygłoszonej podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, w której padły słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

Uroczystości w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach

Chrystus źródłem i kluczem do zrozumienia siebie

„Chrystus był dla niego źródłem, a jednocześnie kluczem do zrozumienia siebie. Podobnie jak Chrystus jest kluczem do zrozumienia siebie przez każdego człowieka, tak jak to mówił na placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.” – mówił metropolita krakowski wskazując na dwutorowość dziedzictwa, z którego wyrastał papież, a które czuł jako ojczyznę – wątek ziemi i wątek wiary. „Za każdym razem, kiedy przybywał tutaj, jako papież, klękał na polskiej ziemi i ją całował, mówiąc, że jest to jakby pocałunek złożony własnej matce. Więc „myślał Ojczyzna”. Ale możemy powiedzieć, że ojczyzna myślała także o nim” – mówił arcybiskup przypominając momenty pontyfikatu, w których Polacy szczególnie modlili się za papieża.

Święty Jan Paweł II Wielki

„Mówimy o nim „wielki”, mając świadomość, że tylko trzech papieży przed nim zasłużyło sobie na ten tytuł. I nie jest to tytuł nadawany przez jakiegoś papieża, jakąś formułą. Jest to tytuł, który nadaje mu wierny, chrześcijański lud. Kiedy mówimy „Święty Jan Paweł II Wielki”, pamiętamy o nim” – podkreślił metropolita krakowski.

W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie znajdują się relikwie krwi Ojca Świętego a także płyta z jego grobu.