Abp Kupny: Pokój Chrystusowy to dar, który przemienia serca i świat

W Archikatedrze Wrocławskiej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył Mszy św. w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Została odprawiona w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy modlitewnej „Łańcuch Eucharystyczny”, zorganizowanej przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

W homilii abp Kupny podkreślił, że pokój, który ofiaruje Chrystus, ma wymiar duchowy i jest kluczem do przemiany serc oraz rozwiązania konfliktów. Nawiązywał do słów Jezusa: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. Zaznaczył, że choć w obliczu wojen trudno w to uwierzyć, pokój Chrystusowy ma moc kruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca. „To pokój, który daje ufne spojrzenie i pozwala widzieć rzeczywistość oczami Boga – nawet w sytuacjach pozornie beznadziejnych” – mówił.

Abp Kupny podkreślił, że prawdziwy pokój zaczyna się od przemiany wnętrza człowieka. „Ludzie pokoju to ci, którzy w swoim sercu są wolni od zła, wrogości, gniewu czy chęci odwetu. To ci, którzy naśladują Chrystusa – nie oskarżają, nie krzywdzą, ale szukają sposobu, by podnieść drugiego człowieka” – tłumaczył. Zwrócił uwagę, że często zapraszamy Boga do swojego życia, ale nie jesteśmy gotowi na zmiany, które za tym idą. „Wygodnie nam z tym, co mamy. Mówimy: Przyjdź, Panie, ale to tylko grzecznościowe zaproszenie. Tymczasem Jezus oczekuje szczerości i otwartości, by mógł zamieszkać w naszych sercach” – mówił. „Przynosi światu radość, nadzieję, miłość i pokój” – podkreślił.

Metropolita wrocławski zauważył, że współczesny świat cierpi na brak pokoju nie tylko na polu bitew, ale także w rodzinach, społecznościach i relacjach międzyludzkich. „Konflikty, podziały, mowa nienawiści – to wszystko wynika z braku miłości i szacunku” – stwierdził. Wezwał do praktykowania pokoju na co dzień: rezygnacji z osądów, ironii i przemocy słownej oraz do budowania dialogu. „Pokój jest osiągalny, ale wymaga zaangażowania każdego z nas. Musimy wychowywać do pokoju, zwłaszcza młode pokolenie” – apelował.

Abp Kupny przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II, który podkreślał, że sprawy ludzkie należy rozwiązywać „po ludzku”, a nie przemocą. „Nawet słuszne roszczenia muszą uwzględniać dobro wspólne. Broń nigdy nie powinna być narzędziem rozstrzygania sporów” – mówił, dodając, że kluczem do pokoju jest szczery dialog, oparty na wzajemnym słuchaniu i szacunku.

Hierarcha zwrócił też uwagę na rolę mediów w kształtowaniu pokojowych postaw. „Środki przekazu nie mogą posługiwać się kłamstwem, manipulacją czy stronniczością. Przemoc rodzi się z kłamstwa, dlatego przywrócenie prawdy jest fundamentem pokoju” – podkreślił.

Na zakończenie abp Kupny wezwał do modlitwy o pokój i zawierzenia Bogu trudnych spraw.

