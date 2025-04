Abp Jędraszewski w Rzymie: prosimy by Franciszek przeszedł do pełni miłości

Prośmy, żeby Papież Franciszek „przeszedł oczyszczony przez miłość do pełni miłości, żeby cieszył się szczęściem u Boga bez granic” - zachęcił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przewodniczący Mszy św. za śp. Ojca Świętego Franciszka, która z udziałem licznych wiernych odbyła się 25 kwietnia wieczorem w Kościele Polskim pw. św. Stanisława B.M. w Rzymie, gdzie przybył Papież w 2014 r.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Abp Marek Jędraszewski nawiązał do tegorocznej Wielkanocy, ostatniej w życiu Franciszka. „Pan Bóg dał mu tę łaskę udzielenia błogosławieństwa miastu i światu, dał mu łaskę pożegnania się z wiernymi ostatnim swoim przejazdem wśród wiernych na Placu św. Piotra - przypomniał metropolita krakowski. - My dzisiaj, wspominając jego pontyfikat, prosząc Boga o miłosierdzie dla niego, prosimy by Pan jak najszybciej wziął go do grona błogosławionych i świętych, wziął go do siebie na wieczność całą”.

Maryjny Papież

Abp Jędraszewski zaznaczył, że miejscem pochówku wybranym przez Papieża jest Bazylika Santa Maria Maggiore, „szczególnie ukochana przez Ojca Świętego Franciszka”. Ojciec Święty zachęcał do nawiedzania maryjnych sanktuariów Rzymu w trakcie Roku Jubileuszowego. Do roli Maryi Franciszek nawiązał w bulli zapowiadającej Jubileusz 2025, gdzie napisał, że „nadzieja znajduje swoje najwznioślejsze świadectwo w Matce Bożej” (punkt 24). Abp Jędraszewski przypomniał, że Ojciec Święty „każdą swoją podróż apostolską zaczynał i kończył właśnie” w Bazylice Matki Bożej Większej.

Msza św. w Kościele Polskim w Rzymie

Papież nadziei

Metropolita krakowski przytoczył liczne fragmenty z bulli „Spes non confundit”, gdzie Ojciec Święty pisał obszernie o nadziei, „w której zostaliśmy zbawieni, patrząc na upływający czas, mamy pewność, że dzieje ludzkości i każdego z nas nie biegną w kierunku ślepego zaułku czy ciemnej otchłani, ale są ukierunkowane na spotkanie z Panem chwały” (punkt 19).

Ojciec Święty, cytowany przez abp. Jędraszewskiego, pisał też, że za progiem śmierci „jest życie wieczne z Jezusem, które polega na pełnej komunii z Bogiem, na kontemplacji i uczestnictwie w Jego nieskończonej miłości. To, czym teraz żyjemy w nadziei, zobaczymy w rzeczywistości” (punkt 21).

Ostatnie pożegnanie Franciszka

Mszę św. sprawowaną za śp. Papieża Franciszka wraz z abp. Markiem Jędraszewskim sprawowali licznie przybyli kapłani. Uczestniczyło wielu wiernych. Obecny był także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

W sobotę 26 kwietnia o 10:00 odbędzie się Msza św. pogrzebowa Papieża Franciszka. Vatican News będzie transmitować na żywo uroczystości pogrzebowe na Placu św. Piotra oraz dalszy przejazd trumny Ojca Świętego ulicami Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Większej, w łącznej liczbie 15 wersji językowych, w tym także w czterech językach migowych. Będzie również transmisja z polskim tłumaczeniem na kanale https://www.youtube.com/@VaticanNewsPL .