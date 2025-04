Abp Filipazzi w Warszawie: modlimy się za Ciebie, a Ty módl się za nas

„Proszę Cię, pamiętaj, Ojcze Święty, aby modlić się za nas. Pamiętaj, aby modlić się za Kościół i za świat w tych bardzo trudnych czasach” – powiedział abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, przewodnicząc wczoraj Mszy świętej w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, sprawowanej za zmarłego Papieża Franciszka.

s. Amata J. Nowaszewska CSFN - Warszawa

W archikatedrze licznie zgromadzili się biskupi, kapłani, osoby konsekrowane oraz wierni archidiecezji. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych i korpusu dyplomatycznego. Do wspólnej modlitwy dziękczynienia za pontyfikat Papieża Franciszka i prośby o miłosierdzie dla niego zaprosił metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas.

Abp Filipazzi podkreślił, że Papież Franciszek przez 12 lat był „nieznużonym pasterzem Kościoła powszechnego”, poświęcając „całą swoją energię dla niego i dla całej ludzkości” nawet w obliczu choroby i zmęczenia. W swojej homilii nuncjusz przypomniał, że Franciszek w pierwszej encyklice zachęcał do patrzenia na świat oczami Jezusa, aby „widzieć wszystko zgodnie z pełną prawdą”.

Msza św. za Papieża Franciszka w archikatedrze warszawskiej (suor Amata J. Nowaszewska CSFN)

Nuncjusz zachęcił także do kontynuowania duchowego kierunku, który wskazywał Papież: „Tak jak czynił to za życia, tak i teraz po swojej śmierci, Ojciec Święty zaprasza nas do świadomego przyjęcia i bycia coraz bardziej uczestnikami Paschy Jezusa”. Według abp. Filipazziego, tylko w ten sposób wspólnota Kościoła będzie mogła trwać i rozwijać się w obliczu trudności.

Liturgię poprzedziło symboliczne 88 uderzeń dzwonu archikatedry – tyle, ile lat miał Papież Franciszek w chwili śmierci. Gest ten nawiązywał do osobistego świadectwa pontyfikatu i był wyrazem żalu oraz wdzięczności. W nawie bocznej wystawiono księgę kondolencyjną, w której wierni wpisywali słowa pamięci i wdzięczności.

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas przypomniał w słowie wprowadzającym, że choć Papież już nie może nas o to prosić, „to jesteśmy pewni, że tak takie jest właśnie jego życzenie – dalej chce, żeby się za niego modlić”. Podkreślił: „Gromadzimy się więc na modlitwę dziękczynną za życie i piękną posługę Papieża Franciszka, a także na modlitwę błagalną, by Bóg okazał mu miłosierdzie”.