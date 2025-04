650 muzyków z Podkarpacia koncertuje w Wiecznym Mieście w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

W ramach projektu „Podkarpacie śladami Jana Pawła II wśród tradycji, kultury i muzyki”, którego organizatorem jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, artyści z Podkarpacia wykonali koncert w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie, czcząc pamięć polskiego papieża.

Ks. Jakub Nagi - Radio VIA

W skład zespołu składającego się z 650 artystów wchodzą członkowie 32 chórów i 9 orkiestr dętych z południowo-wschodniej Polski.

W programie koncertu znalazły się utwory inspirowane polską tradycją ludową i sakralną. Nawiązują one do dziedzictwa św. Jana Pawła II, a także do bł. Rodziny Ulmów. W repertuarze znalazła się także „Msza Podkarpacka” Dominika Lasoty oparta na melodiach ludowych Władysława Pogody.

Pomysłodawcą projektu i dyrygentką jest dr hab. Anna Marek-Kamińska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, a zarazem prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Jak podkreśla prof. Marek-Kamińska, projekt jest wspólnym dziełem podkarpackich muzyków, którzy poprzez wspólne zaangażowanie podkreślają znaczenie dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski. Projekt jest hołdem złożonym św. Janowi Pawłowi II w 20. rocznicę jego śmierci.

Uczestnicy przedsięwzięcia, zarówno chórzyści, jak i członkowie orkiestry, podkreślają iż koncertowanie w Rzymie jest symbolicznym pomostem pomiędzy Podkarpaciem a Stolicą Apostolską. Ukazuje to piękno lokalnej tradycji w kontekście duchowym i artystycznym.

Główny koncert odbył się w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie, gdzie wykonano m. in. pieśń „Totus Tuus” Sebastiana Szymańskiego do słów św. Jana Pawła II oraz „Hymn do Błogosławionej Rodziny Ulmów” Marty Stącel i Tomasza Piątka.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby oraz Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego.

Przed koncertem celebrowano Mszę św., której przewodniczył bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. W Eucharystii wzięli udział muzycy, podkarpaccy samorządowcy oraz zaproszeni goście.

W homilii bp Nykiel zwrócił się do muzyków, podkreślając wartość ich talentu. „W tym świętym Roku Jubileuszowym, w murach Bazyliki św. Pawła i przy jego grobie, niech ubogacona śpiewem i muzyką nasza polska modlitwa, wznosi się ku Bogu, który daje nam nadzieję na życie wieczne. On dyrygując tym światem, jest celem naszego chrześcijańskiego pielgrzymowania, by już tu na ziemi tworzyć boską harmonię i osiągnąć cel ostateczny – Boską symfonię wieczności” - mówił bp Nykiel.

Projekt „Podkarpacie śladami Jana Pawła II wśród tradycji, kultury i muzyki” obejmuje 6 koncertów, które odbywają się od 3 do 8 kwietnia br. w Ołomuńcu (Czechy), Gleisdorfie (Austria) oraz w Padwie, Asyżu oraz w Rzymie.

Współorganizatorem projektu jest Województwo Podkarpackie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio VIA, katolicka rozgłośnia diecezji rzeszowskiej.