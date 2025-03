Ziemia Święta: Droga Krzyżowa szkół katolickich w Jerozolimie

„Boże, nasz Ojcze, który jesteś w Niebie, do Ciebie wznosimy nasze modlitwy za każdego chorego, a zwłaszcza za Papieża Franciszka” – to słowa, jakie można było przeczytać na plakatach niesionych przez dzieci i młodzież ze szkół katolickich w Jerozolimie podczas Drogi Krzyżowej, która odbyła się w piątek 14 marca ulicami miasta.

Pod hasłem: „Pielgrzymi nadziei”, nawiązującym do tematu wybranego przez Ojca Świętego na Rok Jubileuszowy, około 700 uczniów, modląc się m.in. o zdrowie dla Biskupa Rzymu, przeszło przez Stare Miasto Jerozolimy trasą, którą przemierzył Jezus w drodze na Golgotę.

Drodze Krzyżowej szkół katolickich Jerozolimy, która odbywa się co roku w okresie Wielkiego Postu, przewodniczyli o. Francesco Patton, kustosz Ziemi Świętej, oraz o. Ibrahim Faltas, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej i dyrektor szkoły franciszkańskiej. O. Faltas przypomniał na początku Drogi Krzyżowej (która również w tym roku rozpoczęła się w Kaplicy Biczowania na Via Dolorosa) o szczególnych intencjach modlitewnych – o zdrowie dla Papieża Franciszka i dla o. Aymana Bathisha, który dwa dni wcześniej został poważnie ranny w wypadku.

Wielu uczniów przygotowało plakaty zawierające kluczowe słowo Roku Świętego: „Nadzieja” w różnych językach oraz modlitwy o uzdrowienie wszystkich chorych, a zwłaszcza Papieża. W procesji, która przeszła przez Stare Miasto Jerozolimy, wzięli udział również nauczyciele i rodzice uczniów z 13 chrześcijańskich szkół we Wschodniej Jerozolimie. Uczestnicy mieli na sobie białe stuły z napisem w języku arabskim: „Al Rajaa'” (Nadzieja).

Stacje od VIII do XIV, zgodnie z tradycją, zakończyły się we franciszkańskim kościele Świętego Zbawiciela, w pobliżu Bramy Nowej. Na koniec, w wypełnionej po brzegi świątyni, błogosławieństwa relikwią Krzyża udzielił o. Francesco Patton. O. Ibrahim Faltas w końcowych słowach wyraził wdzięczność za liczny udział Ludu Bożego w Drodze Krzyżowej. „Żyjemy w trudnych czasach, ale jest to czas modlitwy i przebaczenia, bez których nie byłoby nowego początku” – powiedział wikariusz Kustodii Ziemi Świętej.

Jak co roku, wspólna Droga Krzyżowa była wyrazem głębokiej solidarności z chrześcijanami na całym świecie i znakiem nadziei dla uczniów szkół chrześcijańskich w Jerozolimie.

(Autor jest dyrektorem niemieckiej szkoły katolickiej Schmidt w Jerozolimie)