Wielki Post dla Życia – młodzi w obronie nienarodzonych

W Środę Popielcową rusza akcja modlitewna „Wielki Post dla Życia”. To inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej. „Pragniemy zebrać po 24 godziny modlitwy na każdy dzień Wielkiego Postu. Łącznie to będzie 960 godzin modlitwy przez 40 dni. Ta modlitwa połączy nas wszystkich w inicjatywie pro-life” – mówi Vatican News Katarzyna Tsarakhov, prezes KSM Diecezji Legnickiej.

Karol Darmoros

Modlitewna krucjata potrwa 40 dni, do Niedzieli Palmowej, która w tym roku przypada 13 kwietnia. Celem modlitewnego maratonu jest modlitwa w intencji poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz pokoju na świecie.

Jak się włączyć?

Każdy, kto chce dołączyć do akcji, może wybrać dogodny dla siebie termin i zadeklarować co najmniej jedną godzinę modlitwy w intencji życia. Nie ma określonej formy modlitwy – uczestnicy mogą odmawiać różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozważać Pismo Święte lub uczestniczyć w Eucharystii. „Ważne jest to, żeby łączyła nas intencja” – podkreśla Katarzyna Tsarakhov.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy odwiedzić stronę internetową 40dni.ksm.legnica.pl, wysłać e-mail na adres 40dni@ksm.legnica.pl lub skontaktować się pod numerem telefonu +48 513 129 362. Jest jeszcze sporo wolnych terminów.

Modlitwa jako świadectwo wiary

Krucjata modlitewna ma być nie tylko duchowym wsparciem, ale także świadectwem wiary i wartości życia ludzkiego. „To także nasze rzeczywiste działanie w odpowiedzi na to, jak bezcennym darem jest życie” – zaznacza prezes KSM Diecezji Legnickiej. Organizatorzy podkreślają, że życie jest największym prezentem od Boga i każdy powinien je chronić oraz podejmować działania na rzecz jego obrony. Ponadto, dla każdego może to być również po prostu dobre, wielkopostne postanowienie i duchowe wyzwanie.

KSM Diecezji Legnickiej zaznacza, że akcja jest skierowana do wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, gdyż kwestia obrony nienarodzonych powinna łączyć pokolenia. Inspiracją do przeprowadzenia akcji odbywającej się od kilkunastu lat są działania ruchów pro-life w Stanach Zjednoczonych. Obok inicjatyw modlitewnych tamtejsze stowarzyszenia i grupy organizują również zbiórki na rzecz pomocy samotnym matkom i ich dzieciom.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)