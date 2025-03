2025.03.28 Czuwanie na Placu św. Piotra - zaproszenie (Chiesa San Stanislao dei Polacchi)

KOŚCIÓŁ

2 kwietnia czuwanie na Placu św. Piotra w 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Jak co roku Polacy i mieszkańcy Rzymu spotkają się na Placu św. Piotra o godz. 21.00, by wspólnie dziękować za pontyfikat Papieża Polaka i powracać do jego nauczania.

W środę, 2 kwietnia 2025 r., w 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II zostanie zorganizowane czuwanie modlitewne na Placu św. Piotra w Watykanie. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 21.00. Poprowadzi ją ks. abp Tadeusz Wojda, Arcybiskup Metropolita Gdański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zgromadzeni wierni będą modlić się w intencji Papieża Franciszka, szczególnie o dar zdrowia dla Niego oraz w Jego intencjach, a także o pokój w Ziemi Świętej, na Ukrainie i wielu innych miejscach dotkniętych konfliktami na ziemi. Podczas czuwania zostanie odczytany fragment z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1, 1-7) w języku polskim, włoskim i angielskim. Następnie zostanie odmówiona część chwalebna różańca świętego. Tekst, który posłuży jako rozważanie do poszczególnych tajemnic różańcowych, został zaczerpnięty z przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego podczas nocnego czuwania w Toronto podczas Światowych Dni Młodzieży w 2002 r. Druga tajemnica różańca będzie w języku włoskim, trzecia w języku angielskim, a pozostałe w języku polskim. Śpiew będzie animował chór „Gaudium Poloniae” z kościoła św. Stanisława BM w Rzymie. Organizatorami modlitewnego czuwania są Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, zgromadzone przy nim Duszpasterstwo, Duszpasterstwo Polaków przy Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Rzymie, Duszpasterstwo Polaków przy kościele św. Mikołaja w Ostii oraz Watykańska Fundacja Jana Pawła II. Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.