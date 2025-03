Warszawa: zebranie plenarne Episkopatu, biskupi będą się modlić za Papieża

W Warszawie rozpoczyna się 400. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Główne tematy obrad to Rok Jubileuszowy 2025, relacja z wizyty Prezydium KEP w Watykanie, stan formacji w seminariach duchownych, funkcjonowanie podmiotów medialnych Konferencji Episkopatu oraz stan prawny nauczania religii w szkołach publicznych.

Vatican News

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że hasło Roku Jubileuszowego 2025, „Pielgrzymi nadziei”, będzie też mottem przewodnim wiosennego Zebrania Plenarnego KEP. „Będziemy rozważać, w jaki sposób my, biskupi, możemy być pielgrzymami nadziei wraz z ludem Bożym, a także co to oznacza być pielgrzymem nadziei w dzisiejszym świecie” – zaznaczył bp Marek Marczak.

Zapowiedział, że biskupi wysłuchają relacji z pierwszej wizyty nowego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w Watykanie, która miała miejsce od 16 do 20 grudnia 2024 roku. „Biskupi zostali przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego Franciszka, a także odwiedzili niektóre dykasterie watykańskie. Była to owocna wizyta, której celem było umacnianie więzi między Konferencją Episkopatu Polski a Stolicą Apostolską” – powiedział bp Marczak.

Podczas zebrania episkopatu biskupi szczególną modlitwą otoczą przebywającego w Klinice Gemelli Papieża Franciszka. Jutro w rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową odprawią Mszę w Świątyni Opatrzności Bożej. „Zachęcam w tym dniu do szczególnej modlitwy w intencji Ojca Świętego, aby Pan Bóg zachował go dla Kościoła i przez niego prowadził Łódź Piotrową pewną drogą do zbawienia. Wspierajmy papieża Franciszka w chorobie naszą modlitwą oraz wyrzeczeniami i cierpieniami ofiarowanymi w jego intencji w okresie Wielkiego Postu” – powiedział bp Marczak.