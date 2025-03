W Orvieto trwa nadzwyczajne wystawienie relikwii korporału

W katedrze w umbryjskim mieście, z którym łączą się początki obchodów uroczystości Bożego Ciała w Kościele powszechnym, wierni w każdy piątek Wielkiego Postu mogą modlić się przed wyjątkową relikwią. W ramach Roku Świętego i przygotowań do krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się tam w 2027 r. jest tam wystawiany korporał – pamiątka Cudu Eucharystycznego z Bolseny z 1263 r.

Francesco Marruncheddu, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Umbryjska świątynia jest znana na świecie m.in ze względu na przechowywaną w niej relikwię Cudu Eucharystycznego z Bolseny, który przyczynił się do upowszechnienia w całym Kościele uroczystości Bożego Ciała. Święto to było wcześniej obchodzone w Liège, zaś w 1264 roku papież Urban IV, przebywający w tym czasie w Orvieto, rozszerzył je na cały Kościół bullą Transiturus, właśnie pod wpływem cudownego wydarzenia w Bolsenie.

Św. Pawła VI zachwyt nad Orvieto

Św. Paweł VI w Orędziu do Orvieto z 11 sierpnia 1964 r., wygłoszonym podczas wizyty w tym mieście z okazji siedemsetlecia bulli Transiturus de hoc mundo, określił Orvieto jako „miasto, którego dzieje splatają się nie tylko z władzą doczesną papieży, ale także z ich posługą apostolską”. Wyjaśnił, że do Orvieto pielgrzymuje się „nie tylko z ciekawości turystycznej czy dla zachwytu artystów, ale także z pobożności wiernych”, którzy w tym miejscu odnajdują „przepiękne świadectwo wiary i sztuki” – katedrę, podziwianą „za jej niezwykłą harmonię”. Papież napisał również, że katedra w Orvieto „niesie w sobie czarującą opowieść o cudzie z Bolseny”. Każdego dnia tysiące pielgrzymów i turystów, wielu z nich podążających do Rzymu, odwiedza Orvieto i jego katedrę – świątynię jubileuszową, wzniesioną jako wielki relikwiarz, w którym przechowywany jest „cud Bożego Ciała”.

Skarbnica historii i miejsce wołania o pokój

Słynna umbryjska katedra to nie tylko skarbnica historii i sztuki, lecz przede wszystkim serce diecezji i miejsce, do którego pielgrzymują wierni ze wszystkich stron Włoch, a turyści często zatrzymują się właśnie w katedrze, urzeczeni najpierw jej zewnętrznym pięknem, a potem: stopniowo odkrywaną historią.

„Święty Paweł VI na zakończenie Orędzia do Orvieto polecił modlić się w intencji, której nigdy nie powinniśmy porzucać – pokoju na świecie, którego Eucharystia jest zadatkiem i pocieszeniem – przypomina bp Gualtiero Sigismondi, ordynariusz diecezji Orvieto-Todi – Umieszczenie pokoju – dobra tak cennego i zarazem kruchego – na "skale" adoracji eucharystycznej jest zobowiązaniem, z którym Orvieto przygotowuje się do radości świętowania 28. Krajowego Kongresu