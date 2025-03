Ukraińskie dzieci, ktre powróciły z Rosji spędzą wakacje we Włoszech

Ponad 600 ukraińskich dzieci, które wróciły z Rosji w trakcie wojny, spędzi wakacje we Włoszech. To inicjatywa włoskiego Caritas, która ma zapewnić dzieciom ukraińskim okres odpoczynku i regenracji.

Vatican News

Jak informuje agencję SIR ks. Marco Pagniello, dyrektor Caritas Italiana, w ciągu trzech lat wojny już ponad 1300 ukraińskich dzieci spędziło wakacje we Włoszech, korzystając z gościnności włoskich rodzin. Teraz przybędzie kolejnych ponad 600 dzieci.

Troska o dzieci misją Franciszka

„Spotkaliśmy się z ambasadorem Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, Andrijem Juraszem. Chcielibyśmy, aby dzieci, które wróciły z Rosji, zostały przyjęte w naszych Kościołach partykularnych. Są to bardzo młodzi ludzie, którzy według Kijowa zostali deportowani z okupowanych terytoriów. Troska o te dzieci jest jednym z dwóch obszarów misji pokojowej powierzonej przez papieża Franciszka przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Włoch, kard. Matteo Zuppiemu.

I właśnie ukraińskie dzieci wywiezione do Rosji znajdują się w centrum negocjacji humanitarnych podtrzymywanych przez Stolicę Apostolską jako jeden z niewielu kanałów bezpośredniego dialogu między Kijowem a Moskwą. „To, co dzieje się w Ukrainie potwierdza, że to dzieci płacą bardzo wysoką cenę w konfliktach. Całe pokolenie dorasta pod bombami, wśród żałoby i zniszczenia, wśród nienawiści. Dlatego chcemy budować przyszłość na włąściwych relacjach i przyjaźni społecznej. Zwłaszcza wśród młodych ludzi" - wyjaśnia Don Pagniello w rozmowie z agencją SIR.

Potrzebna pomoc humanitarna

Caritas Italiana niesie również inną pomoc humanitarną Ukrainie od początku obecnego konfliktu. „Międzynarodowa uwaga skupia się na stronie politycznej lub militarnej, ale nie zwraca się uwagi na rosnące potrzeby ludności” - mówi Ettore Fusaro, jeden z czterech pracowników Caritas Italiana w Ukrainie. USA oraz kraje europejskie ograniczają wydatki na pomoc humanitarną. Stąd ostrzeżenie księdza Pagniello: „Zapowiedziane wydatki na zbrojenia są zaprzeczeniem historii Unii Europejskiej. Wspólna obrona jest potrzebna, ale pokoju nie da się osiągnąć samą bronią” – mówi.

Dlatego włoska Caritas robi co może, by nieść pomoc potrzebującym. „Pomiędzy Charkowem, Połtawą i Dnieprem, w wioskach, w których brakuje podstawowych usług, zapewniamy nie tylko zestawy przetrwania, ale także funkcjonowanie mobilnych klinik, telemedycyny i usług zdrowia psychicznego” - mówi Ettore.

Caritas wzmacnia struktury pomocy

Caritas Italiana również niesie pomoc i działa na rzecz integracji społecznej osób, które w wyniku działań wojennych stały się niepełnosprawne. „Ich rehabilitacja psycho-ruchowa będzie jednym z największych wyzwań w okresie powojennym, ponieważ liczba osób, które doznały traumy, jest ogromna" – mówi Ettore.

A ks. Pagniello podsumowuje w rozmowie z SIR: „Caritas Italiana będzie towarzyszyć odbudowie i już pracuje nad wzmocnieniem dwóch krajowych agencji Caritas w związku z nowym etapem pomocy, który, mamy nadzieję, wkrótce nadejdzie”.