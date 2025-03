Rzym upamiętni 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

W Rzymie zaplanowano liczne wydarzenia upamiętniające 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. będzie miejscem uroczystości religijnych i koncertów pasyjnych. Główne obchody odbędą się 2 kwietnia o godz. 15.00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie, gdzie zostanie celebrowana uroczysta Msza święta z okazji 20-tej rocznicy powrotu do Domu Ojca papieża Jana Pawła II pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu.

„Miejsce to mocno związane jest z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II, który przez lata był jego protektorem jako arcybiskup i metropolita krakowski” – podkreśla administrator Kościoła i Hospicjum ks. Tomasz Jarosz. Jak przypomina, Karol Wojtyła odwiedził ten kościół aż osiemdziesiąt dziewięć razy, zarówno jako biskup, arcybiskup, jak i kardynał. „Podczas tych wizyt celebrował Msze święte, wygłaszał konferencje i spotykał się z innymi biskupami” – dodaje duchowny. Jego więź z tym miejscem stawała się coraz głębsza, a kościół św. Stanisława B.M. był dla przyszłego Papieża „cząstką Polski w Rzymie”. „Świadczyć może o tym fakt, że odwiedził go jeszcze trzykrotnie już jako Następca św. Piotra” – zaznacza ks. Jarosz.

W niedzielę, 16 marca 2025 r. o godz. 18.00 w kościele przy Via delle Botteghe Oscure 15 w Rzymie odbędzie się uroczysta Msza święta w intencji naszej Ojczyzny. Tuż po niej, o godz. 19.00 krakowski zespół wokalny OCTAVA Ensemble pod kierownictwem artystycznym Zygmunta Magiery wykona utwory z repertuaru Pieśni Pasyjnych podczas koncertu zatytułowanego „Passues et Resurrexi”. Będzie to muzyczny obraz pasji Jezusa Chrystusa oddany w muzyce wokalnej a cappella. W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze utwory chóralne o tematyce pasyjnej powstałe na przestrzeni wielu epok, w różnych kręgach kulturowych, dla różnych zespołów, o różnej technice kompozytorskiej, różnych obsadach wykonawczych połączone spójną barwą i harmonijną jednością czystości brzmienia ludzkiego głosu, opisujące Tajemnicę męki i zmartwychwstania Pańskiego. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Wstęp wolny.

W poniedziałek, 31 marca 2025 r. o godz. 19.15 kościół św. Stanisława B.M. w Rzymie gościć będzie zespół wokalny filharmoników krakowskich, który pod kierownictwem artystycznym Piotra Piwko przedstawi muzyczne misterium pasyjne pt. „Plankty Polskie i dawne pieśni pasyjne”. Wieczór obfitować będzie w repertuar obejmujący artystyczne utwory wokalno-instrumentalne, wpisujące się w piękną tradycję muzyczną okresu Wielkiego tygodnia. Wstęp wolny.

We wtorek, 1 kwietnia 2025 r. o godz. 20.30 w Bazylice Santa Maria Maggiore, Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie, razem ze Stowarzyszeniem im. L. van Beethovena, Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa, Instytutem Adama Mickiewicza, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II oraz PKN Orlen współorganizuje koncert pt. „Credo”. Motywem przewodnim wydarzenia jest upamiętnienie 20-tej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II oraz 5-tej rocznicy śmierci kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Na udział w koncercie obowiązują zapisy.

W środę, 2 kwietnia 2025 r. o godz. 15.00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie odbędzie się uroczysta Msza święta z okazji 20-tej rocznicy powrotu do Domu Ojca Papieża Jana Pawła II pod przewodnictwem Jego Eminencji Kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu. Tego samego dnia o godz. 21.00 odbędzie się czuwanie modlitewne w języku polskim i włoskim na Placu Świętego Piotra. Wstęp wolny.

W czwartek, 3 kwietnia 2025 r. o godz. 19:30 w Auli św. Jana Pawła II przy Via delle Botteghe Oscure 15 odbędzie się wieczór religijno-kulturalny z okazji 20-tej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II organizowany przez Watykańską Fundację Jana Pawła II przy współpracy z Kościołem i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie. Wstęp wolny.

Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie