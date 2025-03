Rzym: rozpoczęły się obchody 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II

Mszą św. w intencji Ojczyzny i koncertem pieśni pasyjnych w wykonaniu krakowskiego zespołu wokalnego OCTAVA Ensemble rozpoczęły się w Rzymie uroczystości, upamiętniające 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W wydarzeniu, które odbyło się w polskim kościele św. Stanisława B.M. wzięli udział premier Hanna Suchocka, polscy dyplomaci oraz liczni członkowie polonijnej społeczności.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Msza w intencji Ojczyzny jest odprawiana w polskim kościele św. Stanisława w Rzymie, najstarszym ośrodku duszpasterskim emigracji polskiej, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, a przewodniczy jej ks. prał. Paweł Ptasznik, rektor Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM. W tym miesiącu zbiegła się ona z rozpoczęciem bogatego programu obchodów, jakie ośrodek Duszpasterstwa Polaków w Rzymie zaplanował we współpracy z różnymi podmiotami.

Osobista edukacja i formacja w służbie Ojczyźnie

Jak przypomniał podczas Mszy św. ks. Tomasz Jarosz, administrator kościoła św. Stanisława, Msze za Ojczyznę są okazją do refleksji nad „gramatyką etyczną społecznego nauczania Kościoła”. Po wcześniejszych rozważaniach nt. solidarności i personalizmu, tym razem zachęcił do krótkiego zatrzymania się nad tematem zasady pomocniczości, którą do nauki społecznej Kościoła wprowadził papież Pius XI.

Ks. Jarosz przypomniał, że aby państwo mogło się z tej zasady wywiązywać, potrzebna jest właściwa edukacja i formacja jego obywateli. „Biorąc odpowiedzialność [za Ojczyznę], powinniśmy dbać o swoje wykształcenie, a także wspomagać kształcenie młodszego pokolenia, abyśmy wspólnie mogli właściwie mierzyć się z wyzwaniami i powiększać dobro wspólne” – mówił kapłan. Zachęcił też do modlitwy w intencji Polski, aby „różnice, które w niej są, były przezwyciężane zawsze na drodze dialogu, opartego na prawdzie, uczciwości i wzajemnym szacunku”.

Wypełniać testament, odnawiać wdzięczność

Koncert pieśni pasyjnych, zatytułowany „Passus et Resurrexit” w wykonaniu zespołu wokalnego OCTAVA ensemble pod batutą Zygmunta Magiery, poprzedziło kilka refleksji, poświęconych dziedzictwu św. Jana Pawła II, którymi podzielili się goście wydarzenia. Gospodarz wieczoru ks. Paweł Ptasznik przypomniał, że papież Polak pozostawił rodakom „wielkie dziedzictwo myśli i miłości Ojczyzny” i że wielokrotnie przypominał im o odpowiedzialności za to, co dzieje się w kraju. „Cieszę się, że możemy się dziś zatrzymać i wspólnie podziękować Bogu za wszystko, co otrzymujemy od Niego” – mówił.

O tym, że możliwość takich spotkań w polskim kościele w Rzymie jest w pewnym sensie realizacją papieskiego testamentu, mówił też ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Podkreślił, że po 20 latach warto wracać do nauczania i zobowiązań, jakie pozostawił Jan Paweł II i z wdzięcznością patrzeć na to, co zostało w tych latach dokonane. „Kiedy ten wielki Polak zostawał papieżem, to nasze państwo nie mogło mieć swojej przy nim reprezentacji. Nie było polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej. A dziś jest i dumnie powiewa na niej biało-czerwona flaga. Za to też powinniśmy być wdzięczni św. Janowi Pawłowi II” – podkreślił.

Z kolei kierownik polskiej ambasady we Włoszech Ryszard Schnepf podzielił się osobistymi wspomnieniami, związanymi zarówno z wyborem Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, jak też z jego pierwszą pielgrzymką do Polski. „Takich momentów, kiedy wszyscy byliśmy dumni z polskiego papieża, było wiele” – mówił, wspominając Mszę św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie – „Służąc w Urugwaju, Kostaryce, Hiszpanii, odczuwałem to wiele razy”. Podkreślił, że w oczach świata Jan Paweł II i Lech Wałęsa to najwięksi Polacy XX w., którzy odmienili losy świata i, że nie można dopuścić, aby to dziedzictwo zostało zaprzepaszczone.

Koncert pieśni pasyjnych, poprowadzony przez Magdalenę Wolińską-Riedi, został zorganizowany wspólnie z Instytutem Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Ks. Tomasz Jarosz został członkiem rady programowej tego instytutu, a jego nominację ogłoszono przed rozpoczęciem koncertu.